Teorije o Dvorani zapisa eksplodirale su nakon pronalaska CIA dokumenta koji spominje „hram ispod Sfinge“

Svorana zapisa je jedna od najvećih misterija arheologije

Dokument iz 1952. godine je obnovio spekulacije o legendarnoj Dvorani zapisa. U njemu je pronađena zagonetna referenca na „hram ispod Sfinge“.

Legenda o Dvorani zapisa fascinira javnost već skoro čitav vek, a pojedini tvrde da mitska arhiva sadrži drevne tekstove, mape i dokaze o izgubljenoj civilizaciji koja je postojala pre zabeležene istorije. Lokacija drevne biblioteke za koju se veruje da se nalazi ispod Velike sfinge u Egiptu dugo je bila jedna od najvećih misterija arheologije.

Dokument CIA-e od 10 stranica, datiran na 20. novembar 1952. godine, nosi naziv „Presentation Form for Graphic Material“ i izgleda kao katalog 11 rolni crno-belih negativa snimljenih između jula i decembra 1950. godine.

Umesto obaveštajnog izveštaja, dokument deluje kao običan arhivski inventar.

Fraza u dokumentu koja je upala u oči

Ipak, vernici u teorije zavere tvrde da izraz „Temple under Sphinx“ posebno upada u oči jer nije standardni arheološki opis koji se danas koristi. Naime, među sasvim običnim zapisima poput „Turista kod piramida“, „Sfinga“ i „Ruševine kod Sfinge“, nalazi se fraza koja je sada zapalila internet: „Temple under Sphinx; July ’50.“

Jedan korisnik mreže X napisao je:

„Dakle, CIA zna za hram ISPOD SFINGE. I dalje želite da tvrdite da je Dvorana zapisa besmislica?“

Iako nikakav skriveni hram nikada nije potvrđen ispod Velike sfinge, arheolozi odavno znaju za drevni Hram Sfinge, građevinu koja se nalazi neposredno ispred spomenika na visoravni Gize.

Decenijama se nagađa da ispod Sfinge postoje tajne odaje

Veliki deo moderne mitologije potiče od američkog vidovnjaka Edgara Kejsija, koji je tridesetih godina prošlog veka predvideo da će jednog dana biti otkrivena skrivena odaja sa zapisima iz Atlantide ispod Sfingine šape.

Prema Kejsiju, tajna arhiva navodno sadrži tekstove o zaboravljenoj istoriji čovečanstva, naprednoj nauci i katastrofalnim događajima koji su uništili ranije civilizacije. Tvrdio je da će odaja jednog dana biti pronađena, što je decenijama podsticalo spekulacije i ekspedicije oko Sfinge.

Interesovanje je dodatno poraslo tokom devedesetih godina nakon što su seizmička istraživanja i radari koji prodiru kroz tlo otkrili podzemne šupljine i anomalije u blizini Sfinge.

Japanski istraživači sa Univerziteta Vaseda, a kasnije i američki timovi, identifikovali su neobične praznine ispod visoravni Gize, iako su vodeći arheolozi osporavali tvrdnje da je reč o veštačkim odajama.

Čuveni egiptolog Zahi Havas dosledno negira postojanje Dvorane zapisa, rekavši:

„Sfinga je temeljno istražena. Moj prijatelj i kolega Mark Lehner i ja sami smo je proučavali 1979. godine. Ništa poput Dvorane zapisa nije pronađeno u Sfingi niti u njenoj blizini.“

On je takođe priznao da su istraživači tražili dozvolu za iskopavanja ispod Sfinge, ali da ih je odbio jer „to nije imalo smisla“, dodajući da je pronašao dokaze da se ispod leve šape nalazi samo čvrsta stena.

Ipak, referenca iz CIA dokumenta koja kruži internetom izazvala je pravu buru među ljubiteljima teorija zavere i drevne istorije, a mnogi postavljaju isto pitanje: da li je agencija pre više od 70 godina naišla na nešto ispod Sfinge?

Tekstovi o zaboravljenoj istoriji čovečanstva

„Naravno da tamo postoji više nego što nam govore. Priča se da se Knjiga Tota nalazi ispod Sfinge“, napisao je još jedan korisnik na Redditu.

Skrivena arhiva, za koju se spekuliše da se nalazi ispod Velike sfinge, navodno sadrži tekstove o zaboravljenoj istoriji čovečanstva, naprednoj nauci i katastrofalnim događajima koji su uništili ranije civilizacije.

Knjiga Tota važan je deo egipatske mitologije i povezana je sa pričom o Neferekaptahu, egipatskom princu koji traga za svetim tekstom pripisanim Totu, bogu mudrosti. Legenda kaže da je Knjiga Tota skrivena unutar legendarne Dvorane zapisa ispod Velike sfinge u Gizi.

Materijal pomenut u dokumentu prosleđen je sedištu CIA-e u arhivske svrhe, a na prvoj strani stoji upozorenje da je nitratni film eksplozivan i da zahteva posebno rukovanje tokom transporta.

Dokument katalogizuje stotine fotografija povezanih sa arheološkim iskopavanjima, pećinama, lokalnim selima, bazarima, infrastrukturnim projektima i geološkim istraživanjima. Ali jedna kratka rečenica iz dokumenta probudila je maštu teoretičara zavere širom sveta. Ta rečenica glasi - "Hram ispod sfinge, jul 1950", prenosi Daily Mail.