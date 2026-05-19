Jedan ljubitelj istraživanja plaža pronašao je više od 60 kasica-prasica koje su talasi izbacili na obalu Meksičkog zaliva, ali niko ne zna odakle su došle.

Pronašao 60 kasica-prasica

Džejs Tanel, morski biolog sa Instituta Harte Research, ove godine je na nekoliko plaža u južnom Teksasu pronašao 60 šarenih kasica-prasica — uključujući čak 14 u jednom danu. Pretpostavlja da su ih bacili nezadovoljni kupci ili da su završile u moru nakon nesreće tokom transporta.

Tanel je rekao da sve odbačene kasice koje je prikupio, kao i desetine drugih koje su pronašli sakupljači na poluostrvu Bolivar i ostrvu South Padre, potiču iz zemalja Južne Amerike ili sa Kariba.

Zaključio je da bi ova „poplava plastičnih prasica“ mogla biti posledica prosutog tereta ili nesreće kontejnerskog broda, ali smatra da oznake na predmetima mogu pomoći u rešavanju misterije.

Nije pronašao nijedan novčić u njima

„Kada se ove kasice jednom upotrebe, primetićete da su sve zasečene. Ne postoji drugi način da se izvadi novac, pa ih ljudi jednostavno bace — bilo direktno u okean ili na kopno“, rekao je Tanel.

Neke kasice izgledale su kao da nikada nisu ni korišćene, što navodi na sumnju da su bačene odmah nakon kupovine ili čak od strane distributera. Tanel smatra da su kasice lako plutale jer su bile prazne, pa su ih morske struje verovatno dovele sve do obale Teksasa.

U više od 60 pronađenih kasica nije pronašao nijedan novčić, pa upozorava lovce na blago da ne očekuju previše.

„Svaki put kada objavim fotografiju, ljudi pitaju: ‘Šta je bilo unutra? Jesi li našao novac?’ A ja im kažem — samo peščane dolare. To je jedino što sam ikada našao unutra“, rekao je biolog.

Čak ni posle decenija iskustva u istraživanju mora, Tanel ne može sa sigurnošću da objasni zašto se kasice u tolikom broju pojavljuju na obalama Teksasa, piše Nypost.