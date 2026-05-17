Žena je navela da je otkriće pokrenulo snažan talas emocija i inspirisalo je da istraži istoriju kuće i ljude koji su nekada živeli u njoj.
Dok je uklanjala stari pod u kuhinji, otkrila je skriveno pismo. Kasnije je podelila svoje iskustvo na Reditu, opisujući šta je pronašla i okolnosti koje su okruživale otkriće.
Pronašla rođake žene koja je pisala pismo
„Jedna žena je bila duboko uznemirena odlukama koje je njen sin doneo, pa je u pismu izrazila i tugu i bes. Bilo je prilično srceparajuće i nadam se da će na kraju uspeti da se pomire i ponovo postanu porodica“, napisala je.
Nakon što je pronašla pismo, odlučila je da istraži njegovo poreklo i ljude koji se u njemu pominju. Pregledavajući stare popisne zapise, uspela je da identifikuje prezime porodice i na kraju je kontaktirala rođake koji su još uvek živeli u blizini.
„Bili su oduševljeni pismom i čak su mi doneli kopiju fotografije autorke pisma kako stoji na tremu kuće“, dodala je.
Fotografija je snimljena 1940-ih, u vreme kada je njen muž otišao u rat. „Takođe su mi rekli da je žena još uvek živa, sada u devedesetim godinama, i da planiraju da joj pismo donesu u dom za stare“, napisala je.
Otkrila još jednu misteriju
Iako je priznala da je bila nervozna zbog toga kako bi starija žena mogla da reaguje, plašeći se da bi je sadržaj mogao uznemiriti, konačni odgovor se ispostavio pozitivnim.
„Kasnije su mi rekli da je uprkos svemu bila srećna što je primila pismo“, rekla je.
Tokom daljih razgovora sa porodicom, na videlo je izašao još jedan zanimljiv detalj o kući — onaj koji je rešio dugogodišnju misteriju renoviranja.
„Takođe su mi rekli da je ona razlog zašto dve spavaće sobe imaju borove podove, dok je ostatak kuće završen u belom hrastu. To je konačno odgovorilo na pitanje koje sam imala godinama, jer se jasno vidi da su borove daske postavljene ručno, pošto ivice nisu savršeno poravnate“, objasnila je.
Od tada se pitam - prilično je očigledno da su borove daske napravljene „uradi sam“ jer krajevi nisu ravnomerno isečeni.“, navela je žena, prenosi Express.
Komentarišući emotivno otkriće, jedan korisnik je napisao: „Hvala vam što održavate istoriju živom!“
Drugi je podelio: „Pronašli smo loše matematičke proračune od stolara - otvorili smo zid, a stolar je napisao veoma osnovni proračun za rez na dasci i potpuno ga zabrljao.“
