Letovanje u Grčkoj za mnoge građane Srbije i dalje je prvi izbor za leto, ali jedno je jasno – cene više nisu kao pre nekoliko godina. Iako Grčka i dalje važi za povoljniju opciju u odnosu na Italiju, Španiju ili Hrvatsku, ovog leta turiste čekaju skuplji smeštaj, veći troškovi prevoza i primetno više cene hrane u turističkim mestima.

Najviše pažnje tradicionalno privlači giros, simbol letovanja za većinu turista sa Balkana, a upravo je njegova cena postala najbolji pokazatelj koliko se Grčka promenila.

Giros više nije „brza hrana za sitne pare“

Pre samo nekoliko godina giros pita mogla je da se nađe za dva do tri evra. Danas su te cene gotovo nestale.

Prema podacima objavljenim na specijalizovanim turističkim stranicama i iskustvima turista koji su već boravili u Grčkoj ove sezone, cena girosa u popularnim letovalištima sada uglavnom ide od 4 do 5,5 evra, dok porcije u restoranima dostižu i 12 evra.

Na Halkidikiju, posebno u Nikitiju, Haniotiju i Neos Marmarasu, giros pita se uglavnom prodaje za oko pet evra, dok su ostrva i ekskluzivnije destinacije još skuplji. Sa druge strane, u manjim mestima poput Volosa ili Jerisosa i dalje može da se pronađe za oko tri evra.

Turisti primećuju i jednu zanimljivu razliku – porcije su često manje nego ranijih godina, dok su dodaci poput feta sira, pomfrita ili dodatnog mesa uglavnom uz doplatu.

Kafa na plaži postaje ozbiljan trošak

Ako planirate svakodnevne kafe na plaži, računajte na dodatni udar na budžet.

Frape, fredo espreso i kapućino u popularnim beach barovima sada se kreću između četiri i šest evra, dok na luksuznijim ostrvima cena ide i preko sedam evra.

Dobra vest je da se na severu Grčke u većini slučajeva i dalje dobijaju ležaljke uz jedno ili dva pića, pa turisti na taj način praktično „plaćaju mesto na plaži“ kroz račun iz bara.

Međutim, na Mikonosu, Santoriniju i pojedinim luksuznim plažama situacija je potpuno drugačija – tamo set ležaljki i suncobran mogu koštati i više desetina evra dnevno.

Šta je najviše poskupelo?

Najveći rast cena ove godine zapravo nije u hrani, već u transportu i smeštaju.

Zbog rasta cena goriva, inflacije i skupljih avionskih karata, putovanje do Grčke sada je ozbiljno skuplje nego ranije. Troškovi goriva i putarina za porodicu koja putuje automobilom lako prelaze 200 evra, dok su avionske karte u sezoni skuplje i više od 25 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Smeštaj je takođe skuplji, posebno na popularnim ostrvima i luksuznijim destinacijama gde su pojedini apartmani rezervisani mesecima unapred.

Koliko novca je realno potrebno za letovanje?

Turističke agencije procenjuju da prosečna četvoročlana porodica za deset dana u Grčkoj, bez luksuziranja, danas mora da računa na najmanje 1.500 do 2.500 evra ukupnih troškova, uključujući smeštaj, put, hranu i svakodnevne izlaske.

Naravno, konačna cifra zavisi od destinacije i navika. Sever Grčke i dalje je značajno povoljniji od ostrva poput Mikonosa, Santorinija ili Krfa.

Gde Srbi najviše štede?

Iskusni turisti poslednjih godina sve češće kombinuju restorane i kupovinu u marketima.

Velike grčke prodavnice i dalje imaju pristupačne cene osnovnih namirnica, posebno voća, povrća, vode, peciva i lokalnih proizvoda. Upravo zato mnogi biraju apartmanski smeštaj kako bi deo obroka pripremali sami.

Najviše se štedi na:

doručku u apartmanu

kupovini vode i sokova u marketima

izbegavanju restorana uz samu obalu

odlasku na manje popularne plaže i mesta

Da li je Grčka i dalje najbolji odnos cene i kvaliteta?

Uprkos poskupljenjima, Grčka i dalje ostaje jedna od omiljenih destinacija za srpske turiste. Razlog je jednostavan – more, klima, hrana i velika ponuda smeštaja i dalje nude više opcija za različite budžete nego mnoge druge mediteranske zemlje.

Ali jedno je sigurno: letovanje u Grčkoj više nije „jeftina varijanta“ kao nekada, pa će planiranje budžeta ovog leta biti važnije nego ikad.