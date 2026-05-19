Kada je grupa stručnjaka iz naučnih muzeja analizirala 7.083 fotografije predmeta iz svakodnevnog života, otkrili su da moderni predmeti vremenom postaju sivlji i kvadratniji.

Sve je postalo sivo, bež i belo

Nekada su kuće i predmeti bili puni boja, detalja i karaktera, a danas sve češće živimo u prostorima koji izgledaju uredno i moderno, ali deluju hladno, jednolično i bez ličnog pečata. Boja nije nestala preko noći - nameštaj, predmeti, automobili, zgrade ... postali su monotoni i u istim, sivim i bež tonovima.

Automobili su uglavnom beli, crni, sivi i srebrni, a gradske ulice, enterijeri stanova i predmeti iz svakodnevnog života sve više dele isti vizuelni jezik: bela, siva, bež i crna.

Nedostatak topline prostora

Nekada razigran svet boja, ornamenata i prepoznatljivih stilova postepeno je ustupio mesto minimalizmu, koji, iako elegantan i čist, mnogima deluje hladno i bezlično. Dizajneri i arhitekte širom sveta primećuju trend koji se širi godinama, estetiku smirenosti, koja je, paradoksalno, oduzela deo topline prostoru u kojem živimo.

Beli zidovi, prave linije, betonske i drvene teksture bez dodatnih detalja, moderni domovi sve više izgledaju kao produžetak istog kataloga. Minimalizam je nastao kao odgovor na vizuelni haos, ali je u mnogim slučajevima postao standard koji briše individualnost.

Ljudi žele da njihov prostor izgleda uredno i skupo, ali često završavaju sa identičnim enterijerima. U tom procesu, boje su prve nestale. Zamenili su ih neutralni tonovi koji ne dominiraju, ne smetaju oku i lako se uklapaju u digitalno doba gde je sve optimizovano i filtrirano.

Psiholozi imaju važno upozorenje

Isti trend se može videti i u predmetima koje svakodnevno koristimo.

Telefoni, kućni aparati, kuhinjski aparati i nameštaj sve su sličniji glatkim površinama, mat završnoj obradi, odsustvu detalja. Predmeti koji su nekada imali karakter: radio-aparati u crvenim ili zelenim kućištima, stolice sa izraženim krivinama, šareni dezeni na tekstilu.

Danas, funkcionalnost i čistota dizajna često brišu emocionalnu vezu između čoveka i predmeta.. Kada sve izgleda isto, prostor gubi svoj identitet. Psiholozi upozoravaju da boje imaju snažan uticaj na emocije. Topli tonovi mogu izazvati osećaj sigurnosti i energije, dok hladne i neutralne palete često deluju smirujuće, ali i distancirano. Upravo zato mnogi ljudi osećaju izvesnu emocionalnu prazninu u modernim enterijerima, iako prostor izgleda savršeno uređen, piše archdaily.