U astrologiji, određeni znakovi se često povezuju sa prirodnim optimizmom, mentalnom fleksibilnošću i sposobnošću da loše situacije pretvore u nešto korisno.

Njihova pozitivnost može biti glasna i zarazna, ili tiha i stabilna - više način razmišljanja nego prolazno raspoloženje. To su znaci koji se najčešće prepoznaju kao optimistični čak i kada život postane težak.

Strelac

Strelac je klasični optimista zodijaka. Njihov prvi instinkt je da veruju da će se stvari rešiti, čak i kada trenutno ne izgleda tako. U stresnim situacijama, oni imaju tendenciju da traže smisao i lekcije umesto da se udave u problemu. Zato ljudi često vole da ih imaju u blizini tokom teških vremena – sve se čini lakšim sa Strelcem, jer imaju talenat za promenu perspektive.

Njihova snaga takođe leži u tome koliko brzo se oporavljaju nakon neuspeha. Smisliće plan, rešenje, novi put ili barem svežu ideju koja obnavlja njihovu energiju. Čak i kada ih nešto duboko pogađa, pokušavaju da krenu napred i podsete se da je život veći od lošeg dana.

Lav

Lavovi često održavaju optimizam zbog svoje jake volje i ponosa, koji ih teraju da ne odustaju. Kada stvari postanu teške, mogu biti emotivni, ali retko dozvoljavaju da ih problem potpuno slomi. U njima postoji stalna energija „nastaviti dalje“ – kao da odbijaju da dozvole da loš dan pobedi.

Pored toga, Lavovi znaju kako da podignu atmosferu za sebe i druge. Čak i kada su umorni ili zabrinuti, često pronalaze način da se našale, motivišu ljude oko sebe ili urade nešto što vraća osećaj kontrole. Njihov optimizam često dolazi iz samopouzdanja: veruju da mogu da izdrže i pronađu rešenje.

Vodolija

Vodolija teži da bude optimistična na mirniji, racionalniji način. Kada stvari krenu po zlu, često se povuku, analiziraju situaciju i zaključe da nema smisla paničiti. Njihova snaga leži u mentalnoj fleksibilnosti: uvek traže alternative, drugačije planove ili nove pristupe. Zbog toga, često deluju kao da ih haos ne pogađa.

Njihov optimizam nije uvek emotivan, ali je postojan. Veruju u promene i u ideju da ništa nije „kraj sveta“ sve dok postoji prostor za drugačiji potez. U krizama često zadržavaju hladnu glavu i podsećaju druge da se stvari mogu rešiti – možda ne odmah, ali na kraju.

Blizanci

Blizanci su optimistični jer mogu brzo da promene svoj fokus. Čak i kada se osećaju loše, često pronađu nešto što će ih odvući: razgovor, humor, novu temu ili novu ideju. Njihova pozitivnost često dolazi kroz reči – mogu da se sami odvrate od negativnih misli tako što sve pretvaraju u priču ili šalu, piše Index.hr.

Ako situacija nije idealna, pokušavaju da promene svoju perspektivu ili bar da pronađu nešto dobro u njoj. Ponekad ih mogu kritikovati zbog izbegavanja teških emocija, ali istina je da znaju kako da se ne upuste u probleme.