Mnogi koji vode računa o ishrani u korpu najčešće stavljaju popularne namirnice poput avokada, spanaća i kelja, koji već godinama važe za šampione zdrave hrane.

Međutim, jedno skromno povrće nadmašilo je sve njih – a lako se može naći na pijaci ili u marketu.

Potočarka je imala 100 poena

Reč je o potočarki, koja je zauzela prvo mesto zahvaljujući izuzetno visokoj koncentraciji vitamina i minerala. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti analizirao je nutritivnu gustinu različitog voća i povrća, mereći sadržaj 17 ključnih hranljivih sastojaka, nakon čega je napravio konačnu rang-listu.

Među analiziranim nutrijentima bili su kalijum, vlakna, proteini, kalcijum, gvožđe, tiamin, riboflavin, niacin, folati, cink i brojni vitamini.

Potočarka je bila jedina namirnica koja je osvojila maksimalnih 100 poena. Kineski kupus zauzeo je drugo mesto sa 92 poena, dok je blitva bila treća sa rezultatom 89.

Dženifer Di Noja, vanredna profesorka sociologije na Univerzitetu „Vilijam Paterson“ u Nju Džerziju, objasnila je:

„Namirnice koje su više rangirane pružaju više hranljivih sastojaka uz manje kalorija.“

Zašto je potočarka dobra za zdravlje?

Potočarka pripada porodici kupusnjača, u koju spadaju i kelj, prokelj i kupus. Ima veoma malo kalorija, ali je prepuna hranljivih materija, posebno vitamina K, koji je važan za zgrušavanje krvi i očuvanje zdravih kostiju.

Takođe sadrži veliku količinu antioksidanasa koji mogu smanjiti rizik od hroničnih bolesti tako što štite ćelije od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i oksidativnim stresom.

Magazin Healthline navodi da potočarka obezbeđuje preko 100% dnevne vrednosti vitamina K, plus vitamine A i C, u samo 4 kalorije po šolji Antioksidansi i izotiocijanati u potočarki mogu pomoći u zaštiti od hroničnih stanja poput srčanih bolesti i određenih vrsta raka, uključujući rak debelog creva, pluća, prostate i dojke.

Potočarka sadrži karotenoide poput luteina i zeaksantina koji mogu podržati zdravlje očiju, plus dijetetske nitrate koji mogu poboljšati sportske performanse poboljšanjem funkcije krvnih sudova.

Najbolje rangirano voće i povrće

Listu deset najnutritivnijih povrća dopunili su zelena salata (70), peršun (66), rimska salata (63) i raštan (62), crvena paprika (41),. )Kada je reč o voću, najbolje rezultate imali su, limun (19) i jagode (18).

Na poslednjem mestu među povrćem našao se batat sa 10,51 poenom, dok je grejpfrut bio na dnu liste voća sa 10,47 poena.

Di Noja je naglasila značaj ovih rezultata:

- Moćno voće i povrće je povezano sa manjim rizikom od hroničnih bolesti. To uključuje kardiovaskularne i neurodegenerativne bolesti, kao i neke vrste raka.

Dodala je da ovakve liste mogu pomoći ljudima da bolje razumeju svoje dnevne potrebe za energijom i kako da konzumiraju hranu sa najviše hranljivih sastojaka.

- Ovi rezultati pružaju jasniju sliku o nutritivnom kvalitetu različitih namirnica i mogu pomoći ljudima da biraju hranljivije opcije unutar grupe najzdravijih namirnica - rekla je ona, prenosi Mirror.