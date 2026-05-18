Sunce u sredu ulazi u znak Blizanaca, označavajući početak društvenijeg i intelektualno aktivnijeg perioda.

Evo kako će se to odraziti na horoskopske znakove:

Ovan

S obzirom na to da tokom ove nedelje postoje dva Meseca kojima vlada Merkur, fokus je na komunikaciji i strpljenju. Kada je Mars bio u vašem znaku, služio je kao surov učitelj, pokazujući vam zašto nestrpljenje nije pravi put. Sada kada je Mars u Biku, lekcije koje ste naučili počinju da imaju smisla.

Ovnovi, odvojite vreme da slušate druge i budite strpljiviji sa njima. Vaši odnosi počinju da se transformišu ove nedelje dok vam energija Venere pokazuje kako da napravite pauzu od toga da budete vojnik.

Bik

Sada kada je Mars u vašem znaku, ulazite u svoju moć, Bikovi. Konačno ste se oslobodili stagnantne energije Marsa u Ovnu. Kako osećate neke od dugotrajnih efekata prošlonedeljnog mladog Meseca u vašem znaku, stvari počinju da rade u vašu korist. Ovo je vaš trenutak da uspostavite novi plan i počnete da gradite svoje snove.

Mesec u Raku vam pokazuje ljude koji vas vole i brinu o vama. Samoizražavanje je takođe veoma važno za vas tokom ove nedelje, a Mesec u Devici donosi koketnu i prijatnu energiju.

Blizanci

Dobrodošli u svoju sezonu, Blizanci! Ove nedelje se osećate pobedonosno, sa Suncem u vašem znaku koje vas čini centrom pažnje. Saturn u Ovnu vam olakšava da radite na ostvarivanju svojih ciljeva, a Mesec u Blizancima donosi preko potrebne smernice.

Lunacija Raka vas mnogo uči o vašoj vrednosti i samopoštovanju. Učite da se ne zadovoljavate manjim nego što zaslužujete. Ovo je vaš trenutak da se upustite u novu avanturu i putovanje ka ljubavi prema sebi. Takođe počinjete da gledate na ljubav i romansu u novom svetlu.

Rak

Početak nedelje deluje prilično mirno, Rakovi, ali stvari počinju da se poboljšavaju sredinom nedelje. Mesec se pridružuje Jupiteru u vašem znaku, služeći kao kontrolna tačka dok nastavljate da se krećete kroz lekcije i promene koje vam je ovaj tranzit doneo.

Energija Merkura vas mami da analizirate svoja osećanja. Pa ipak, ovo je nedelja kada je za vas važnije da se posvetite sebi i zaista osetite svoje emocije.

Lav

Ovo je odlična nedelja za povezivanje sa prijateljima i dobru saradnju sa drugima, Lave. Vidite kako saradnje koje imate donose nove i promišljene ideje.

Ako ste zaglavljeni u kreativnoj blokadi, nova energija će vas trgnuti iz nje. Sa Uranom i Mesecom u Blizancima, smišljate neke inovativne ideje koje mogu podići tekući projekat na viši nivo. Budite strpljivi i verujte procesu.

Devica

Tokom ove nedelje, vaši odnosi teku mnogo lakše jer sezona Blizanaca pojačava vaše društvene veze. Ovo je period kada možete uživati u provođenju vremena sa drugima, jer energija Merkura počinje i završava nedelju.

Praćenje zadataka i traženje podrške donosi neočekivana iznenađenja. Kao Zemljinom znaku, energija sada donosi mnogo mira u vaš svet.

Vaga

Suočili ste se sa mnogim iskušenjima u poslednjih nekoliko meseci, ali ove nedelje stvari počinju da imaju više smisla. Stelijum Ovna je konačno završen, a ovaj tranzit Marsa u Biku deluje posebno prizemljujuće..

Mesec u Blizancima dodaje nivo optimizma koji vam je potreban. Budite strpljivi sa sobom i ne dozvolite svom unutrašnjem kritičaru da preuzme kontrolu. Sada ste spremni da se podignete na viši nivo.

Škorpija

Energija Blizanaca ove nedelje vas tera da kopate po prošlosti, kako biste se mogli suočiti sa svojim strahovima i početi da živite u sadašnjosti. Sezona Blizanaca donosi mnoštvo poklona koji vas čine većim ratnikom.

Sa lunacijama Raka i Lava, pred vama su novi zadaci koji vam omogućavaju da se osećate udobnije preuzimajući liderske uloge. Ovo nije vreme da se skrivate. Ovo je trenutak da budete ponosni na sebe i svoje vrednosti.

Strelac

Energija ove nedelje donosi neke transformacije, Strelče. Uran vam služi kao katalizator, donoseći prodore i uvide koji se pokazuju vrednim za vaše odnose i buduće ciljeve.

Ne bojte se da sanjate velike snove sve dok imate praktičan plan. Sada razumete kako da sklapate saveze i vidite vrednost u očuvanju važnih odnosa koji vas transformišu i ohrabruju.

Jarac

Vaša radna etika je stavljena na test ove nedelje, jer vas Mesec u Blizancima čini svesnijim promena potrebnih za postizanje uspeha. Fokusirajte se na ono što vas strastveno zanima i nemojte biti previše kritični prema sebi. Budite spremni na promene sa Uranom u Blizancima.

Mesec u Devici se više bavi tehničkom stranom, podsećajući vas na naporan rad koji morate uložiti. Ovo je vredno iskustvo učenja, koje vas podstiče da otkrijete nešto novo što je korisno za vaše profesionalne ili akademske ciljeve.

Vodolija

Mesec u Blizancima na početku nedelje čini vas optimističnijim, Vodolije. Promene su na snazi nakon prošle nedelje mladog Meseca u Biku, ali sve je dobro.

Sada postavljate čvrste ciljeve za budućnost. Trenutne veze dobijaju podsticaj jer ste spremniji da budete prisutni i razumevajući. Samci počinju da razumeju sa kakvim partnerima žele da budu u budućnosti.

Ribe

Neke skrivene priče izlaze na videlo nakon prošle nedelje mladog Meseca u Biku. Ovo je period kada ste spremniji da rešite stvari sa porodicom. Provođenje vremena sa članovima porodice ojačaće vašu vezu sa njima.

Način na koji komunicirate tokom ovog perioda je važno. Tokom ove sezone Blizanaca, mnogo učite o diplomatiji, piše Your tango.