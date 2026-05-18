Nekad su naši stari verovali da čoveka ne određuje samo datum rođenja, nego i priroda koja ga prati od prvog dana života. Zato se govorilo da svaki mesec ima svoj cvet, a taj cvet otkriva kakav si čovek – da li si tvrdoglav, emotivan, veran, nežan ili borac koji nikad ne odustaje.

Mnogi danas gledaju horoskop, ali stara verovanja kažu da cvet rođenja često mnogo tačnije opisuje nečiju dušu i narav.

Januar – karanfil i visibaba

Ljudi rođeni u januaru deluju hladno na prvi pogled, ali kad nekog zavole – tu su zauvek. Karanfil simbolizuje vernost i istrajnost, dok visibaba pokazuje da i posle najtežih dana opet dolazi nada.

To su ljudi koji mnogo mogu da izdrže i retko kukaju pred drugima.

Februar – ljubičica i primula

Februarski ljudi nisu nametljivi, ali imaju veliko srce. Ljubičica predstavlja skromnost i tišinu, a primula toplinu i odanost.

Ne otvaraju se lako, ali kad nekoga puste blizu sebe – to prijateljstvo traje godinama.

Mart – narcis

Iako mnogi odmah pomisle na sujetu, narcis zapravo simbolizuje novi početak i ljude koji umeju da podignu druge čak i kad je njima teško.

Martovska deca često imaju neku posebnu blagost i razumevanje za druge.

April – beli rad i slatki grašak

Aprilci imaju vedar duh i otvoreno srce. Lako opraštaju i ne vole zlobu. Čak i kad ih život razočara, ne gube veru u ljude.

Maj – đurđevak i glog

Za ljude rođene u maju kaže se da imaju sreću koja ih prati kroz život. I kad upadnu u problem, nekako se izvuku.

Đurđevak simbolizuje povratak radosti, a glog snagu i uspeh.

Jun – ruža i orlovi nokti

Junski ljudi vole iskreno i celim srcem. Ruža pokazuje strast i emociju, a orlovi nokti privrženost porodici i partneru.

Kod njih nema pola ljubavi – ili vole jako ili se potpuno povuku.

Jul – lokvanj i kukurek

Ljudi rođeni u julu često deluju mirno, ali u sebi kriju jaku emociju i veliku hrabrost.

Znaju da ćute kad treba, ali i da izdrže mnogo više nego što drugi misle.

Avgust – gladiola i mak

Avgustovci su rođeni lideri. Imaju jak karakter, ne plaše se sukoba i teško pristaju da ih neko kontroliše.

Ipak, iza te snage često kriju umornu i nežnu dušu.

Septembar – astra i dragoljub

Septembarski ljudi sve dobro promućkaju u glavi pre nego što donesu odluku. Mudri su, smireni i veoma vezani za porodicu.

Retko prave velike greške jer ne vole da srljaju.

Oktobar – neven i kosmeja

Oktobarci su ljudi koji mire zavađene i unose toplinu gde god se pojave. Ne vole dramu i svađe, već sklad i mir.

Novembar – hrizantema

Ljudi rođeni u novembru važe za najvernije prijatelje. Kad svi odu, oni ostaju.

Možda deluju ozbiljno, ali umeju da vole iskreno i duboko.

Decembar – božikovina i božićni narcis

Decembarski ljudi uvek nekako pronađu novi početak čak i kad deluje da je sve propalo.

Borci su i imaju neverovatnu snagu da krenu iz početka kad drugi odustanu.

Kažu da cvet govori ono što ljudi kriju

Stara verovanja govore da cvet rođenja pokazuje ono što čovek nosi duboko u sebi – kakvu energiju širi, kako voli i kako prolazi kroz život.

Zato mnogi vole da baš svoj cvet čuvaju u kući, sade u dvorištu ili nose kao simbol sreće i lične snage.