Nekad su naši stari verovali da čoveka ne određuje samo datum rođenja, nego i priroda koja ga prati od prvog dana života. Zato se govorilo da svaki mesec ima svoj cvet, a taj cvet otkriva kakav si čovek – da li si tvrdoglav, emotivan, veran, nežan ili borac koji nikad ne odustaje.
Mnogi danas gledaju horoskop, ali stara verovanja kažu da cvet rođenja često mnogo tačnije opisuje nečiju dušu i narav.
Januar – karanfil i visibaba
Ljudi rođeni u januaru deluju hladno na prvi pogled, ali kad nekog zavole – tu su zauvek. Karanfil simbolizuje vernost i istrajnost, dok visibaba pokazuje da i posle najtežih dana opet dolazi nada.
To su ljudi koji mnogo mogu da izdrže i retko kukaju pred drugima.
Februar – ljubičica i primula
Februarski ljudi nisu nametljivi, ali imaju veliko srce. Ljubičica predstavlja skromnost i tišinu, a primula toplinu i odanost.
Ne otvaraju se lako, ali kad nekoga puste blizu sebe – to prijateljstvo traje godinama.
Mart – narcis
Iako mnogi odmah pomisle na sujetu, narcis zapravo simbolizuje novi početak i ljude koji umeju da podignu druge čak i kad je njima teško.
Martovska deca često imaju neku posebnu blagost i razumevanje za druge.
April – beli rad i slatki grašak
Aprilci imaju vedar duh i otvoreno srce. Lako opraštaju i ne vole zlobu. Čak i kad ih život razočara, ne gube veru u ljude.
Maj – đurđevak i glog
Za ljude rođene u maju kaže se da imaju sreću koja ih prati kroz život. I kad upadnu u problem, nekako se izvuku.
Đurđevak simbolizuje povratak radosti, a glog snagu i uspeh.
Jun – ruža i orlovi nokti
Junski ljudi vole iskreno i celim srcem. Ruža pokazuje strast i emociju, a orlovi nokti privrženost porodici i partneru.
Kod njih nema pola ljubavi – ili vole jako ili se potpuno povuku.
Jul – lokvanj i kukurek
Ljudi rođeni u julu često deluju mirno, ali u sebi kriju jaku emociju i veliku hrabrost.
Znaju da ćute kad treba, ali i da izdrže mnogo više nego što drugi misle.
Avgust – gladiola i mak
Avgustovci su rođeni lideri. Imaju jak karakter, ne plaše se sukoba i teško pristaju da ih neko kontroliše.
Ipak, iza te snage često kriju umornu i nežnu dušu.
Septembar – astra i dragoljub
Septembarski ljudi sve dobro promućkaju u glavi pre nego što donesu odluku. Mudri su, smireni i veoma vezani za porodicu.
Retko prave velike greške jer ne vole da srljaju.
Oktobar – neven i kosmeja
Oktobarci su ljudi koji mire zavađene i unose toplinu gde god se pojave. Ne vole dramu i svađe, već sklad i mir.
Novembar – hrizantema
Ljudi rođeni u novembru važe za najvernije prijatelje. Kad svi odu, oni ostaju.
Možda deluju ozbiljno, ali umeju da vole iskreno i duboko.
Decembar – božikovina i božićni narcis
Decembarski ljudi uvek nekako pronađu novi početak čak i kad deluje da je sve propalo.
Borci su i imaju neverovatnu snagu da krenu iz početka kad drugi odustanu.
Kažu da cvet govori ono što ljudi kriju
Stara verovanja govore da cvet rođenja pokazuje ono što čovek nosi duboko u sebi – kakvu energiju širi, kako voli i kako prolazi kroz život.
Zato mnogi vole da baš svoj cvet čuvaju u kući, sade u dvorištu ili nose kao simbol sreće i lične snage.
