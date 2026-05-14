Putopisni novinar Eš Džurberg, otkrio je najprljavije stvari u avionima koje mnogi putnici redovno koriste.

On je leteo stotinama puta i na većini njih je koristio jastuk čekajući na svom sedištu bez razmišljanja pre nego što ga je stavio iza glave.

Nikad ne naslanjajte glavu na jastuk

„Jednom, na dugom letu za London, uzeo sam jedan i primetio veliku vlažnu mrlju na tkanini. Pljuvačka? Nešto gore? Nisam dalje istraživao, ali nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome. Gurnuo sam ga ispod sedišta i proveo narednih deset sati pitajući se koliko je putnika pre mene naslonilo lice na taj isti jastuk“, napisao je.

„To je bilo pre nekoliko godina. Od tada, nikada više nisam naslonio glavu na jastuk u avionu. Umesto toga, stavljam ga iza donjeg dela leđa radi potpore, gde se manje brinem o tome koliko često se pere. Ispostavilo se da većina čestih putnika ima svoju verziju ovakvog trenutka. Za mnoge od njih, najveći krivac je džep na naslonu sedišta“, istakao je.

Džepovi na sedištima su takođe prljavi

Kreatorka sadržaja o putovanjima Tara O’Rajli je obično gurala svoj ajped u džep na sedištu na svakom letu.

„Jednog dana sam izvukla svoj ajped i bio je umazan nečim što je ličilo na kajganu. Nisam jela jaja, i nije ličilo ni na šta što sam ranije konzumirala“, otkrila je.

Stjuardesa je predložila da je možda u pitanju povraćanje. O’Rajli je prešla na drugo sedište i nikada više nije posegnula u džep na sedištu.

- Džep na sedištu je u osnovi anonimni odeljak za odlaganje svega što je putnicima previše neprijatno da direktno predaju nekome - rekao je Lokvud, direktor jedne turističke agencije.

Stolovi u avionu su puni bakterija

Problem je u tome što avio-kompanije često imaju samo 30 do 45 minuta da pripreme avion između letova. Tokom tog vremena, kabinsko osoblje sakuplja smeće, briše stoliće i vraća sigurnosne pojaseve. Čak i to čišćenje može biti upitno.

Podaci koje je objavio Travelmath pokazali su da stolići sadrže u proseku oko 334,03 bakterijskih jedinica po kvadratnom centimetru. Džep od tkanine na sedištu ispred vas, ispunjen onim što je prethodni putnik ostavio, jedva se pregleda. Ćebad i jastuci u ekonomskoj klasi se često jednostavno ponovo savijaju i pakuju umesto da se vraćaju na mesto.

Procenjuje se da se džepovi na sedištima pravilno temeljno čiste samo jednom godišnje.

Savet je da se nešto što je napravljeno od tkanine u avionu - ne koristi. A tvrde površine treba obrisati vlažnim maramicama ili dezifenkcionim sredstvom. Ekrani za zabavu nisu ništa bolji. Izgledaju besprekorno jer su glatki i sjajni, ali se obično dezinfikuju samo tokom noćnog opsluživanja ili dužih zaustavljanja na zemlji.

„Primetićete otiske prstiju ili mrlje na ekranu čim se ukrcate“, kaže Kristijan Pecold, osnivač turističke agencije koji je ranije radio u avijaciji. Putnici listaju menije dok jedu, pritiskajući prste na površine koje su stotine drugih ruku možda već dodirnule istog dana. Pecold koristi olovku ili svoj telefon za navigaciju po ekranu, potpuno izbegavajući direktan kontakt.

Izbegavajte kafu i čaj u avionu

Džepovi na sedištima i ekrani mogu izgledati kao očigledne stvari koje treba izbegavati, ali kafa i čaj nisu.

Rejčel Lukas, novinarka koja se bavi hranom i putovanjima, otpila je gutljaj kafe na letu za Kaliforniju i primetila metalni ukus. Nije joj bilo loše, ali je nakon toga istraživala sisteme za vodu u avionima i nije joj se dopalo ono što je otkrila.

Nedavna studija Centra za hranu kao lek i dugovečnost analizirala je više od 35.000 uzoraka vode iz 21 avio-kompanije tokom tri godine. Utvrđeno je da je 2,7 odsto uzoraka bilo pozitivno na koliformne bakterije, sa 32 zabeležena slučaja kontaminacije E. koli.

„Niko ne želi da se zarazi stomačnim virusom tokom putovanja. Čak i ako je rizik mali, to nije nešto što želim da uzmem“, rekla je Lukas.

Ni slušalice nisu bezbedne

Din Ročin, koji vodi kompaniju za privatne mlazne avione, prestao je da koristi slušalice u avionu nakon što je video članove posade kako ih jednostavno prepakuju u nove omote.

„To stvara lažnu iluziju čistoće“, rekao je. Putnici ih koriste bez oklevanja, nesvesni ko ih je poslednji koristio.

„Kada sam video kako je to izgledalo iza kulisa, zakleo sam se da ih više nikada neću koristiti“, dodao je. Od tada je na svaki let donosio svoje slušalice.

Slavina u kupatilu je još jedna površina puna bakterija. Ona samo izgleda čisto. Interne inspekcije avio-kompanija i ista studija kvaliteta vode više puta su pronalazile visok nivo bakterija na kupatilskim elementima uprkos rutinskom čišćenju. Savet za putnike je da koriste sopstveno sredstvo za dezinfekciju ruku, piše Huffpost.