 

Kada je cilj mršavljenje, jedan od najvećih izazova jeste kontrola gladi između obroka. Stručnjaci ističu da upravo izbor namirnica može značajno uticati na osećaj sitosti, nivo energije i smanjenje potrebe za grickalicama.

Namirnice bogate proteinima, vlaknima i zdravim mastima sporije se vare i pomažu da duže ostanemo siti, što može olakšati kontrolu unosa kalorija.

Namirnice koje produžavaju osećaj sitosti

Tamna čokolada

Tamna čokolada može pomoći u kontroli želje za slatkišima jer sadrži manje šećera i više kakaa nego mlečna čokolada.

Vlakna i zdrave masti doprinose osećaju sitosti, dok intenzivan ukus često zadovoljava želju za slatkim u manjim količinama.

Najbolji izbor su varijante sa većim procentom kakaa, idealno preko 70%.

Pečene jabuke

Pečene jabuke predstavljaju lagan i hranljiv obrok ili užinu. Termičkom obradom jabuke postaju slađe bez dodatog šećera, a zadržavaju vlakna i vodu koji produžavaju sitost.

Dodatak cimeta može doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi.

Mogu se jesti samostalno ili uz ovsenu kašu i jogurt.

Mladi sir

Mladi sir je bogat proteinima, a često ima manje masti od mnogih drugih sireva.

Zbog lagane teksture lako se vari i može biti dobar izbor za osobe koje imaju osetljiv stomak. Proteini iz mladog sira doprinose dužem osećaju sitosti i mogu pomoći u očuvanju mišićne mase tokom mršavljenja.

Jaja

Jaja su jedna od najzasitnijih namirnica i čest izbor za doručak.

Visok sadržaj proteina može pomoći u smanjenju apetita tokom dana, a kombinacija sa povrćem ili integralnim hlebom dodatno povećava nutritivnu vrednost obroka.

Bobičasto voće

Bobičasto voće poput borovnica, malina i kupina sadrži mnogo vlakana i antioksidanasa uz relativno mali broj kalorija.

Posebno se izdvajaju borovnice zbog sadržaja vitamina C i polifenola koji mogu doprineti opštem metaboličkom zdravlju.

Jedna šaka dnevno često je dovoljna za unos korisnih nutrijenata.

Zašto ove namirnice pomažu kod mršavljenja?

Zajednička karakteristika ovih namirnica jeste da:

  • usporavaju varenje
  • produžavaju osećaj sitosti
  • smanjuju želju za grickanjem
  • stabilizuju nivo energije
  • pomažu boljoj kontroli apetita

To ne znači da same po sebi „tope kilograme“, ali mogu biti korisna podrška uravnoteženoj ishrani i zdravijim navikama.