Kada je cilj mršavljenje, jedan od najvećih izazova jeste kontrola gladi između obroka. Stručnjaci ističu da upravo izbor namirnica može značajno uticati na osećaj sitosti, nivo energije i smanjenje potrebe za grickalicama.

Namirnice bogate proteinima, vlaknima i zdravim mastima sporije se vare i pomažu da duže ostanemo siti, što može olakšati kontrolu unosa kalorija.

Namirnice koje produžavaju osećaj sitosti

Tamna čokolada

Tamna čokolada može pomoći u kontroli želje za slatkišima jer sadrži manje šećera i više kakaa nego mlečna čokolada.

Vlakna i zdrave masti doprinose osećaju sitosti, dok intenzivan ukus često zadovoljava želju za slatkim u manjim količinama.

Najbolji izbor su varijante sa većim procentom kakaa, idealno preko 70%.

Pečene jabuke

Pečene jabuke predstavljaju lagan i hranljiv obrok ili užinu. Termičkom obradom jabuke postaju slađe bez dodatog šećera, a zadržavaju vlakna i vodu koji produžavaju sitost.

Dodatak cimeta može doprineti stabilnijem nivou šećera u krvi.

Mogu se jesti samostalno ili uz ovsenu kašu i jogurt.

Mladi sir

Mladi sir je bogat proteinima, a često ima manje masti od mnogih drugih sireva.

Zbog lagane teksture lako se vari i može biti dobar izbor za osobe koje imaju osetljiv stomak. Proteini iz mladog sira doprinose dužem osećaju sitosti i mogu pomoći u očuvanju mišićne mase tokom mršavljenja.

Jaja

Jaja su jedna od najzasitnijih namirnica i čest izbor za doručak.

Visok sadržaj proteina može pomoći u smanjenju apetita tokom dana, a kombinacija sa povrćem ili integralnim hlebom dodatno povećava nutritivnu vrednost obroka.

Bobičasto voće

Bobičasto voće poput borovnica, malina i kupina sadrži mnogo vlakana i antioksidanasa uz relativno mali broj kalorija.

Posebno se izdvajaju borovnice zbog sadržaja vitamina C i polifenola koji mogu doprineti opštem metaboličkom zdravlju.

Jedna šaka dnevno često je dovoljna za unos korisnih nutrijenata.

Zašto ove namirnice pomažu kod mršavljenja?

Zajednička karakteristika ovih namirnica jeste da:

usporavaju varenje

produžavaju osećaj sitosti

smanjuju želju za grickanjem

stabilizuju nivo energije

pomažu boljoj kontroli apetita

To ne znači da same po sebi „tope kilograme“, ali mogu biti korisna podrška uravnoteženoj ishrani i zdravijim navikama.