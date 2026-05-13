Prema navodima organizacije, čokoladne table brenda "Milka" su, uz nepromenjen dizajn i ambalažu, postale lakše - sa oko 100 na 90 grama, dok je cena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, preneo je "Špigel".

Slučaj razmatra Regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu.

Tokom početnog ročišta sud je ocenio da bi slučaj mogao da bude primer obmanjujućeg pakovanja.

Hamburški centar za potrošače tvrdi da je reč o praksi poznatoj kao "shrinkflation", odnosno smanjenju količine proizvoda uz zadržavanje iste ili više cene, što potrošače dovodi u zabludu jer vizuelni identitet proizvoda ostaje nepromenjen.

Iz kompanije "Mondelez" odbacuju optužbe i navode da je nova težina jasno naznačena na pakovanju, kao i da su potrošači o promenama obavešteni putem zvanične internet stranice i društvenih mreža.

Kompanija kao razlog navodi rast troškova u lancu snabdevanja, uključujući poskupljenje sirovina.

Čokolada je u poslednjih nekoliko godina značajno poskupela na evropskom tržištu zbog problema u proizvodnji kakaa u Zapadnoj Africi, gde su nepovoljni vremenski uslovi i biljne bolesti smanjili prinose.

Prema podacima statističkih institucija, cena čokolade je u proseku znatno viša nego 2020. godine, što je uticalo i na potrošačke navike.