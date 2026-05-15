Dok su mladenci stajali ispred matičara i čekali najvažnije pitanje, atmosfera je bila potpuno ozbiljna.

Sala je utihnula, svi pogledi bili su uprti u mladu, a onda se dogodilo nešto što niko nije mogao da predvidi.

"Nemoj, tetka!"

U trenutku kada je mlada trebalo da odgovori da li pristaje na brak, iz publike se začuo dečiji glas:

„Nemoj, tetka!“

Na nekoliko sekundi svi su ostali zatečeni, a onda je cela sala prasnula u smeh.

Snimak pokazuje kako ni mladenci ni gosti nisu uspeli da zadrže ozbiljna lica, dok se smeh momentalno proširio kroz celu salu.

Internet ne prestaje da deli snimak

Video je ubrzo završio na društvenim mrežama i za kratko vreme postao viralan.

Ljudi u komentarima priznaju da su snimak gledali više puta jer ih je reakcija devojčice potpuno razoružala.

Posebno su pažnju privukli duhoviti komentari:

„Jedina je govorila istinu“

„Tetkina poslednja šansa da pobegne“

„Ovu sestričinu će najviše voleti za nekoliko godina“

Trenutak koji je osvojio ljude

Iako su svadbe često pune emocija, upravo ovakvi spontani momenti najčešće postanu najlepše uspomene.

Mnogi su napisali da ih je upravo iskrena reakcija deteta najviše nasmejala jer je potpuno neočekivano prekinula ozbiljan trenutak ceremonije.

Snimak se i dalje masovno deli, a mnogi tvrde da je ovo jedan od najsmešnijih trenutaka sa svadbi koji su videli poslednjih godina.