Iako na prvi pogled deluje potpuno besmisleno, mnogi tvrde da im je upravo ova jednostavna metoda pomogla da smanje kondenzaciju i vlagu u domu.

Kako funkcioniše trik sa kašikom

Ideja je veoma jednostavna.

Potrebno je da:

uzmete metalnu kašiku

postavite je na okvir prozora

okrenete deo kašike ka spoljašnjoj strani stakla

Preporučuje se da kašika bude od nerđajućeg čelika.

Zašto ljudi uopšte imaju problem sa kondenzacijom

Kondenzacija nastaje kada topao i vlažan vazduh iz prostorije dođe u kontakt sa hladnim staklom.

Tada se stvaraju kapljice vode koje:

klize niz prozor

zadržavaju se na dasci

mogu izazvati vlagu i buđ

Najčešće se pojavljuje:

tokom kuvanja

posle tuširanja

u prostorijama sa lošom ventilacijom

Zašto baš metalna kašika

Metal mnogo brže provodi temperaturu nego staklo.

Zbog toga se vlaga, prema tvrdnjama korisnika, prvo skuplja na površini kašike umesto na prozoru.

Kapljice zatim klize niz metal i manje se zadržavaju oko prozorske daske i zidova.

Ljudi tvrde da trik zaista pomaže

Mnogi korisnici interneta pišu da su primetili:

manje magljenja prozora

manje vode na dasci

slabije zadržavanje vlage

Posebno ga koriste u kuhinji i kupatilu.

Stručnjaci ipak imaju upozorenje

Iako trik može pomoći kod manje količine kondenzacije, stručnjaci naglašavaju da nije rešenje za ozbiljne probleme sa vlagom.

Ako postoji:

loša izolacija

curenje cevi

velika količina buđi

potrebno je rešiti pravi uzrok problema.

Ipak, pošto je trik potpuno besplatan, mnogi tvrde da vredi pokušati.