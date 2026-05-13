Iako na prvi pogled deluje potpuno besmisleno, mnogi tvrde da im je upravo ova jednostavna metoda pomogla da smanje kondenzaciju i vlagu u domu.
Kako funkcioniše trik sa kašikom
Ideja je veoma jednostavna.
Potrebno je da:
- uzmete metalnu kašiku
- postavite je na okvir prozora
- okrenete deo kašike ka spoljašnjoj strani stakla
Preporučuje se da kašika bude od nerđajućeg čelika.
Zašto ljudi uopšte imaju problem sa kondenzacijom
Kondenzacija nastaje kada topao i vlažan vazduh iz prostorije dođe u kontakt sa hladnim staklom.
Tada se stvaraju kapljice vode koje:
- klize niz prozor
- zadržavaju se na dasci
- mogu izazvati vlagu i buđ
Najčešće se pojavljuje:
- tokom kuvanja
- posle tuširanja
- u prostorijama sa lošom ventilacijom
Zašto baš metalna kašika
Metal mnogo brže provodi temperaturu nego staklo.
Zbog toga se vlaga, prema tvrdnjama korisnika, prvo skuplja na površini kašike umesto na prozoru.
Kapljice zatim klize niz metal i manje se zadržavaju oko prozorske daske i zidova.
Ljudi tvrde da trik zaista pomaže
Mnogi korisnici interneta pišu da su primetili:
- manje magljenja prozora
- manje vode na dasci
- slabije zadržavanje vlage
Posebno ga koriste u kuhinji i kupatilu.
Stručnjaci ipak imaju upozorenje
Iako trik može pomoći kod manje količine kondenzacije, stručnjaci naglašavaju da nije rešenje za ozbiljne probleme sa vlagom.
Ako postoji:
- loša izolacija
- curenje cevi
- velika količina buđi
potrebno je rešiti pravi uzrok problema.
Ipak, pošto je trik potpuno besplatan, mnogi tvrde da vredi pokušati.
