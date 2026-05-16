Mnogi zbog toga pokušavaju da sakriju pazuhe ili izbegavaju određenu odeću, a poslednjih godina sve više ljudi okreće se kućnim trikovima i prirodnim rešenjima.

Jedan od najpopularnijih je sok od krompira.

Zašto koža ispod pazuha uopšte tamni?

Postoji više razloga zbog kojih dolazi do tamnjenja kože na ovom području.

Najčešći uzroci su:

iritacija od brijanja

jaki dezodoransi i antiperspiranti

trenje uske odeće

nakupljanje mrtvih ćelija kože

Međutim, stručnjaci upozoravaju da tamni pazusi ponekad mogu biti povezani i sa određenim zdravstvenim problemima poput hormonskog disbalansa, gojaznosti, dijabetesa ili poremećaja pigmentacije kože.

Zašto ljudi koriste sok od krompira?

Mnogi veruju da krompir može pomoći zbog prirodnih sastojaka koji imaju blago posvetljujuće dejstvo na kožu.

Postupak je veoma jednostavan:

krompir se izrenda

iscedi se sok

nanese se direktno na pazuh

ostavi nekoliko minuta

ispere hladnom vodom

Ljudi na društvenim mrežama tvrde da redovnim korišćenjem koža može postati ujednačenija i svetlija.

Popularni su i limun, kokosovo ulje i kurkuma

Pored krompira, mnogi koriste i:

limun

kokosovo ulje

mešavinu kurkume i limuna

Ipak, dermatolozi upozoravaju da čak i prirodni sastojci mogu izazvati iritaciju, posebno na osetljivoj koži pazuha.

Zbog toga se savetuje da se svaki preparat prvo testira na manjem delu kože pre redovne upotrebe.

Prve promene često kreću od jednostavnih navika

Stručnjaci kažu da ponekad i male promene mogu pomoći:

promena dezodoransa

ređi brijač

redovan blag piling

šira odeća

manje trenja kože

Kod mnogih ljudi upravo kombinacija ovih navika postepeno smanjuje tamnjenje kože.

Kada treba otići kod lekara?

Ako se tamna koža pojavljuje naglo, širi se ili je praćena drugim simptomima, stručnjaci savetuju pregled kod lekara.

U pojedinim slučajevima problem može ukazivati na zdravstveno stanje koje zahteva medicinski tretman, a ne samo kozmetičko rešenje.