Lokalci su primetili neobično prijateljstvo između izgladnele mačke i vrane koja je delovala odlučno da joj pomogne da preživi.

Prema viralnoj priči koja se širila društvenim mrežama, slaba siva mačka je često viđana kako iscrpljena leži na krovu, jedva se krećući i boreći se da pronađe hranu. Svakog jutra, vrana se navodno vraćala noseći male komade hleba u kljunu, spuštajući hranu pored izgladnele mačke i čekajući u blizini dok ona polako jede.

Dirljiva rutina se navodno nastavljala dan za danom, a ptica je više puta posećivala krov kao da je razumela da je mački potrebna pomoć da bi ostala živa.

Emotivna priča je dobila još više pažnje nakon što su meštani tvrdili da se vrana vraćala na isti krov čak i nakon što su spasioci na kraju odveli mačku na medicinski tretman i negu.Fotografije su objavljene na Instagram profilu truthroute, a priča je imala mnogo lajkova i komentara.

Mnogi su bili zapanjeni neočekivanim saosećanjem koje se ponekad može pojaviti između životinja u najtežim uslovima.

"Ponekad se ljubaznost pojavljuje u najmanjim i najneočekivanijim krilima"," Možda su stanovnici trebali da pomognu mački umesto da je gledaju kako gladuje". "Životinje su bolje od nekih ljudi",

"Ja sam veliki obožavatelj vrana. Čak su i vrane bolje od ljudi"," Dakle, ptica je pomagala, ali ljudi nisu, normalno", "Životinje su humanije od ljudi", " Vrane su neverovatne. Čitajte o njima, divićete im se mnogo više", "Životinje imaju više empatije od ljudi", bili su samo neki od komentara.