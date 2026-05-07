Ova sedmica donosi nove početke - mnogi znakovi će preduzeti konkretne korake ka manifestaciji onoga što žele.

Ovan

Najsrećniji dan: subota, 16. maj

Kada se Hiron spoji s Marsom u Vašem znaku 16. maja, konačno vidite stvari jasno, možda prvi put posle mnogo godina. Prolazite kroz intenzivnu energiju koja donosi karmičke lekcije.

Ipak, nikada ne potcenjujte sebe, Ovnovi. Ovaj aspekt Vam pomaže da shvatite koliko zapravo možete, pa počinjete da birate mudrije i privlačite sreću koju zaslužujete.

Bik

Najsrećniji dan: subota, 16. maj

Imajte nadu u budućnost, jer Mladi Mesec se rađa u Vašem znaku. Ovo je novi početak i lična obnova.

Iskoristite ga tako što ćete postaviti novu nameru za svoj život i budućnost. Umesto da jurite uspeh, usporite i obratite pažnju na to kako se osećate.

Blizanci

Najsrećniji dan: četvrtak, 14. maj

Merkur 14. maja donosi jasnoću i početak novog ciklusa. Vaš vladar Merkur ulazi u srce Sunca.

Pokušajte da umirite um i oslušnete intuiciju. Vera u proces je ključna – želje se ostvaruju kada verujete da mogu.

Rak

Najsrećniji dan: sreda, 13. maj

Asteroid Vesta ulazi u Ovna i donosi fokus na Vašu karijeru. Povećava se Vaša motivacija i prepoznatljivost.

Ipak, obratite pažnju na balans između posla i privatnog života.

Lav

Najsrećniji dan: subota, 16. maj

Energija Ovna i dalje Vas vodi ka novim počecima, ali možda ne znate odakle da krenete.

Kada se Hiron i Mars spoje, dolazi jasnoća i lečenje rana vezanih za tuđe mišljenje. Shvatate svoju vrednost.

Devica

Najsrećniji dan: nedelja, 17. maj

Merkur ulazi u Blizance i donosi nove poslovne prilike. Važno je da budete otvoreni za promene.

Ne držite se previše planova – fleksibilnost donosi sreću.

Vaga

Najsrećniji dan: četvrtak, 14. maj

Sunce i Merkur u Biku pokreću novi ciklus u Vašem životu.

Fokusirajte se na stabilnost i ljude koji Vam pomažu da napredujete.

Škorpija

Najsrećniji dan: subota, 16. maj

Vreme je da prestanete da žrtvujete svoju sreću zbog drugih.

Hiron i Mars Vam donose jasnoću i podsećaju Vas na Vašu vrednost.

Strelac

Najsrećniji dan: sreda, 13. maj

Vesta u Ovnu budi Vašu kreativnost i inspiriše Vas za nove projekte.

Ovo je dugotrajan talas uspeha koji traje i dalje.

Jarac

Najsrećniji dan: nedelja, 17. maj

Merkur u Blizancima donosi reset u karijeri i komunikaciji.

Promene koje dolaze vode ka boljem osećaju u životu.

Vodolija

Najsrećniji dan: subota, 16. maj

Vreme je da prestanete da se potcenjujete.

Ne morate tražiti dozvolu da živite život koji želite.

Ribe

Najsrećniji dan: subota, 16. maj

Ne morate biti savršeni. Vaša iskustva su Vas oblikovala.

Mladi Mesec Vam donosi prihvatanje sebe i osećaj da se sve konačno slaže, poručuju astrolozi, prenosi Your tango.