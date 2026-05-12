Iako mnogi veruju da su najoštriji noževi najopasniji, profesionalni kuvari tvrde upravo suprotno - tup nož mnogo lakše sklizne i često dovodi do posekotina.

Dobra vest je da nož možete brzo naoštriti čak i ako kod kuće nemate pravi oštrač.

Obična šolja može poslužiti kao improvizovani oštrač

Mnogi ne znaju da keramička ili porcelanska šolja može pomoći da se oštrica privremeno vrati u bolje stanje.

Potrebno je samo da:

okrenete šolju naopako

pronađete grubi keramički rub na dnu

lagano prevlačite nož pod uglom

Nož treba prevlačiti naizmenično jednom pa drugom stranom sečiva, ravnomernim i kontrolisanim pokretima.

Već nakon nekoliko ponavljanja oštrica može postati znatno preciznija za sečenje.

Jedna greška može uništiti sečivo

Stručnjaci upozoravaju da tokom oštrenja ne treba koristiti prejak pritisak.

Pokreti moraju biti:

lagani

ravnomerni

pod blagim uglom

Prevelika sila može dodatno oštetiti nož ili napraviti neravnu ivicu sečiva.

Zašto su tupi noževi zapravo opasniji

Kada nož izgubi oštrinu, ljudi instinktivno počinju da koriste više snage kako bi presekli hranu.

Upravo tada najčešće dolazi do:

proklizavanja sečiva

posekotina

gubitka kontrole nad nožem

Posebno su rizične tvrde namirnice poput krompira, luka ili mesa.

Tup nož uništava i hranu

Osim što je opasniji, tup nož kvari i izgled hrane.

Umesto čistog reza, on:

gnječi povrće

kida meso

uništava strukturu hrane

uzrokuje gubitak sokova

Zbog toga profesionalni kuvari insistiraju da noževi uvek budu dobro naoštreni.

Kako da noževi duže ostanu oštri

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih navika:

perite nož odmah nakon upotrebe

ne ostavljajte ga dugo u vodi

izbegavajte tvrde površine poput stakla ili kamena

koristite drvene ili plastične daske za sečenje

Na taj način oštrica će mnogo duže ostati efikasna i bezbedna za korišćenje.