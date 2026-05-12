Iako mnogi veruju da su najoštriji noževi najopasniji, profesionalni kuvari tvrde upravo suprotno - tup nož mnogo lakše sklizne i često dovodi do posekotina.
Dobra vest je da nož možete brzo naoštriti čak i ako kod kuće nemate pravi oštrač.
Obična šolja može poslužiti kao improvizovani oštrač
Mnogi ne znaju da keramička ili porcelanska šolja može pomoći da se oštrica privremeno vrati u bolje stanje.
Potrebno je samo da:
- okrenete šolju naopako
- pronađete grubi keramički rub na dnu
- lagano prevlačite nož pod uglom
Nož treba prevlačiti naizmenično jednom pa drugom stranom sečiva, ravnomernim i kontrolisanim pokretima.
Već nakon nekoliko ponavljanja oštrica može postati znatno preciznija za sečenje.
Jedna greška može uništiti sečivo
Stručnjaci upozoravaju da tokom oštrenja ne treba koristiti prejak pritisak.
Pokreti moraju biti:
- lagani
- ravnomerni
- pod blagim uglom
Prevelika sila može dodatno oštetiti nož ili napraviti neravnu ivicu sečiva.
Zašto su tupi noževi zapravo opasniji
Kada nož izgubi oštrinu, ljudi instinktivno počinju da koriste više snage kako bi presekli hranu.
Upravo tada najčešće dolazi do:
- proklizavanja sečiva
- posekotina
- gubitka kontrole nad nožem
Posebno su rizične tvrde namirnice poput krompira, luka ili mesa.
Tup nož uništava i hranu
Osim što je opasniji, tup nož kvari i izgled hrane.
Umesto čistog reza, on:
- gnječi povrće
- kida meso
- uništava strukturu hrane
- uzrokuje gubitak sokova
Zbog toga profesionalni kuvari insistiraju da noževi uvek budu dobro naoštreni.
Kako da noževi duže ostanu oštri
Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih navika:
- perite nož odmah nakon upotrebe
- ne ostavljajte ga dugo u vodi
- izbegavajte tvrde površine poput stakla ili kamena
- koristite drvene ili plastične daske za sečenje
Na taj način oštrica će mnogo duže ostati efikasna i bezbedna za korišćenje.
Komentari (0)