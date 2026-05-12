Ipak, postoji jednostavan trik koji se koristi generacijama i koji za svega nekoliko sekundi može pokazati da li su jaja sveža ili ih treba baciti.

Za ovaj mali eksperiment potrebne su vam samo voda i činija.

Kako funkcioniše trik sa vodom

TikToker poznat pod imenom "bluecowlist" pokazao je jednostavan način provere starosti jaja koji su koristile i naše bake.

Potrebno je da:

sipate vodu u staklenu činiju

pažljivo spustite jaja u vodu

posmatrate kako se ponašaju

Na osnovu toga da li jaje tone ili pliva, možete vrlo lako proceniti koliko je staro.

Jaja koja potonu su najsvežija

Prema objašnjenju iz videa, potpuno sveža jaja leže ravno na dnu činije.

To znači da su nedavno snesena i bezbedna za upotrebu.

Šta znači kada jaje stoji uspravno

Ako jaje stoji vertikalno na dnu činije, ali ne pliva, ono je staro nekoliko dana.

Takva jaja su uglavnom i dalje dobra za jelo, ali više nisu potpuno sveža.

Najveća opasnost je kada jaje ispliva

Jaja koja plutaju pri vrhu vode smatraju se veoma starim i najčešće pokvarenim.

Razlog je to što se tokom vremena unutar jajeta stvara više vazduha, zbog čega ono postaje lakše i počinje da pliva.

Stručnjaci upozoravaju da takva jaja ne treba koristiti.

Zašto ovaj trik funkcioniše

Kako jaje stari, kroz ljusku postepeno ulazi vazduh.

Zbog toga se povećava vazdušni džep unutar jajeta, pa ono menja položaj u vodi.

Upravo taj proces omogućava da jednostavan test sa vodom pokaže koliko je jaje staro.

Mnogi ga koriste pre svakog kuvanja

Ovaj trik poslednjih godina ponovo je postao popularan na društvenim mrežama, posebno među ljudima koji kupuju domaća jaja bez jasno označenog roka trajanja.

Mnogi priznaju da im je upravo ovaj test pomogao da izbegnu neprijatna iznenađenja u kuhinji.