Gotovo svima se bar jednom dogodilo isto - ručak treba uskoro da bude gotov, a meso je i dalje potpuno zaleđeno u zamrzivaču.

Tada kreće panično traženje najbržeg načina za odmrzavanje, a upravo jedan jednostavan trik poslednjih dana privlači veliku pažnju na društvenim mrežama.

Trik sa dva metalna lonca iznenadio mnoge

Jedna žena pokazala je veoma jednostavan način za brže odmrzavanje mesa bez korišćenja mikrotalasne rerne i dodatne potrošnje struje.

U videu je uzela:

zamrznuto mleveno meso

stavila ga u kesu

a zatim između dva velika metalna lonca

Donji lonac okrenula je naopačke kako bi služio kao podloga, dok je drugi postavila preko mesa.

Zašto trik zapravo funkcioniše

Metal veoma brzo prenosi temperaturu, zbog čega se meso odmrzava znatno brže nego kada samo stoji na sobnoj temperaturi.

Za još jači efekat, u gornji lonac može se sipati topla voda, čime se proces dodatno ubrzava.

Mnogi korisnici interneta ostali su iznenađeni koliko se meso brzo omekšalo.

Ljudi masovno dele snimak

Video je izazvao veliki broj reakcija jer trik ne zahteva:

posebne uređaje

dodatnu struju

komplikovanu pripremu

Upravo zbog jednostavnosti mnogi tvrde da će ovu metodu ubuduće stalno koristiti kada zaborave da izvade meso iz zamrzivača.

Stručnjaci ipak upozoravaju na jednu važnu stvar

Iako trik može ubrzati odmrzavanje, stručnjaci naglašavaju da je najbezbedniji način i dalje postepeno odmrzavanje u frižideru.

Takođe upozoravaju da:

unutrašnjost mesa mora potpuno da se odledi

delimično smrznuti komadi mogu ostati nedovoljno pečeni

takvo meso može povećati rizik od razvoja bakterija

Nakon odmrzavanja preporučuje se da meso bude iskorišćeno u roku od jednog dana.