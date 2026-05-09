Mnogi imaju isti problem, posebno u gradovima, gde ptice brzo pronađu mirno mesto za sletanje, odmor i ostavljanje tragova koji privlače nova jata.

Problem je što golubovi ne dolaze slučajno. Kada procene da je prostor siguran, vraćaju se uporno i vrlo brzo stvaraju naviku.

Zato obično čišćenje nije dovoljno. Potrebno je da im jasno pokažete da vaša terasa više nije mesto na kojem mogu mirno da borave.

Aluminijumska folija pravi efekat koji golubovi ne podnose

Jedan od najjednostavnijih trikova koji mnogi koriste jeste aluminijumska folija.

Dovoljno je da je isečete na duže trake i okačite na ogradu, prozor ili oko spoljne jedinice klime. Kada duva vetar, folija šuška i presijava se na suncu, što golubovima stvara osećaj opasnosti.

Njihov vid je veoma osetljiv, pa ih refleksija svetlosti i nepredvidivi pokreti dezorijentišu i teraju da promene pravac.

Stari CD-ovi i vetrenjače mogu biti efikasniji nego što mislite

Sličan efekat daju i predmeti koji se pomeraju i odbijaju svetlost.

Mnogi na balkon kače:

stare CD-ove

trake od kese

vetrenjače

balone sa nacrtanim očima

Golubovi često u tim oblicima prepoznaju potencijalnu opasnost ili grabljivice, zbog čega izbegavaju prostor.

Mirisi koji golubovima ozbiljno smetaju

Iako mnogi misle da mirisi ne utiču mnogo na ptice, određene kombinacije mogu ih veoma brzo oterati.

Najčešće se koriste:

ljuta paprika

biber

cimet

sirće

Ovi sastojci mogu da se pospu ili poprskaju po mestima gde golubovi najčešće sleću.

Domaći sprej koji mnogi koriste protiv golubova

Jedno od popularnijih rešenja je domaći sprej od vode, sirćeta i malo ljute paprike.

Kada se jednom nedeljno isprska ograda, klima ili terasa, golubovi često prestaju da dolaze jer im miris i površina više ne prijaju.

Kada ništa ne pomaže, rešenje su fizičke barijere

Kod upornijih slučajeva mnogi postavljaju plastične bodlje ili zaštitne mreže.

Bodlje ne povređuju ptice, ali im onemogućavaju sletanje, dok mreža potpuno zatvara prilaz prostoru oko klime ili nadstrešnice.

Iako nisu najlepše rešenje, često su najefikasnije kada se problem ponavlja mesecima.

Greške zbog kojih se golubovi stalno vraćaju

Najveći problem je što ih mnogi nesvesno privlače.

Mrvice hrane, ostaci za druge ptice ili nered na terasi šalju signal da je mesto bezbedno i puno hrane.

Još jedna velika greška je odlaganje čišćenja izmeta. Miris ostaje dugo i privlači nova jata.

Stručnjaci zato savetuju kombinovanje više metoda odjednom, jer se golubovi brzo naviknu ako koristite samo jedan trik.

Suština je jednostavna - ne možete ih samo oterati, morate ih ubediti da tu više nemaju razlog da dolaze.