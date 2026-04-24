Peškiri su deo svakodnevne rutine, ali lako mogu postati leglo vlage, bakterija i neprijatnih mirisa ako se ne održavaju pravilno. Iako često deluju čisto, već nakon nekoliko korišćenja mogu izgubiti higijensku ispravnost.
Zato se postavlja logično pitanje – koliko često ih zaista treba prati? Stručnjaci nude jasne i praktične smernice.
Koliko često prati peškire
U većini slučajeva nije potrebno prati peškire nakon svake upotrebe, ali učestalost zavisi od njihove namene:
- Peškiri za plažu ili bazen treba prati posle svake upotrebe zbog peska, znoja, hlora i soli.
- Kuhinjski peškiri zahtevaju najčešće pranje – idealno svakog dana ili svaki drugi dan, jer dolaze u kontakt sa hranom i prljavim površinama.
- Kupatilski peškiri mogu se koristiti 3 do 5 puta, pod uslovom da se pravilno suše između korišćenja.
- Peškiri za ruke preporučuje se prati svaka 2 do 3 dana, jer ih koristi više osoba.
Kada je vreme za pranje
Vidljiva prljavština nije jedini znak. Obratite pažnju i na sledeće:
- Neprijatan, ustajao miris
- Dugotrajna vlažnost nakon korišćenja
- Osećaj „težine“ ili grubosti u tkanini
Ovi znaci ukazuju na prisustvo bakterije ili čak buđi, što znači da peškir treba odmah oprati.
Kako pravilno prati peškire
Da bi peškiri ostali čisti i dugotrajni, važno je pridržavati se nekoliko pravila:
- Razdvajajte kuhinjske i kupatilske peškire kako biste sprečili prenos bakterija
- Perite odvojeno svetle i tamne boje, posebno kod prvog pranja
- Koristite toplu ili vruću vodu, naročito za kuhinjske peškire
- Birajte blag deterdžent, a za masnoće i tvrdokorne mrlje po potrebi jači
- Dodajte malo sode bikarbone za uklanjanje neprijatnih mirisa
Šta izbegavati
Omekšivač može delovati kao dobar izbor, ali dugoročno ostavlja naslage u vlaknima i smanjuje upijanje. Umesto toga, bolje je dodati malo belog sirćeta u ciklus ispiranja – prirodno omekšava i osvežava tkaninu.
Sušenje je podjednako važno
Peškire sušite na srednjoj ili višoj temperaturi, ali ih nemojte presušivati. Čim se ciklus završi, izvadite ih i protresite kako bi ostali mekani i prijatni na dodir.
Ukratko, pravilna učestalost pranja, dobra organizacija i adekvatno sušenje ključ su za sveže, čiste i dugotrajne peškire.
