Peškiri su deo svakodnevne rutine, ali lako mogu postati leglo vlage, bakterija i neprijatnih mirisa ako se ne održavaju pravilno. Iako često deluju čisto, već nakon nekoliko korišćenja mogu izgubiti higijensku ispravnost.

Zato se postavlja logično pitanje – koliko često ih zaista treba prati? Stručnjaci nude jasne i praktične smernice.

Koliko često prati peškire

U većini slučajeva nije potrebno prati peškire nakon svake upotrebe, ali učestalost zavisi od njihove namene:

Peškiri za plažu ili bazen treba prati posle svake upotrebe zbog peska, znoja, hlora i soli.

Kuhinjski peškiri zahtevaju najčešće pranje – idealno svakog dana ili svaki drugi dan, jer dolaze u kontakt sa hranom i prljavim površinama.

Kupatilski peškiri mogu se koristiti 3 do 5 puta, pod uslovom da se pravilno suše između korišćenja.

Peškiri za ruke preporučuje se prati svaka 2 do 3 dana, jer ih koristi više osoba.

Kada je vreme za pranje

Vidljiva prljavština nije jedini znak. Obratite pažnju i na sledeće:

Neprijatan, ustajao miris

Dugotrajna vlažnost nakon korišćenja

Osećaj „težine“ ili grubosti u tkanini

Ovi znaci ukazuju na prisustvo bakterije ili čak buđi, što znači da peškir treba odmah oprati.

Kako pravilno prati peškire

Da bi peškiri ostali čisti i dugotrajni, važno je pridržavati se nekoliko pravila:

Razdvajajte kuhinjske i kupatilske peškire kako biste sprečili prenos bakterija

Perite odvojeno svetle i tamne boje , posebno kod prvog pranja

Koristite toplu ili vruću vodu , naročito za kuhinjske peškire

Birajte blag deterdžent , a za masnoće i tvrdokorne mrlje po potrebi jači

Dodajte malo sode bikarbone za uklanjanje neprijatnih mirisa

Šta izbegavati

Omekšivač može delovati kao dobar izbor, ali dugoročno ostavlja naslage u vlaknima i smanjuje upijanje. Umesto toga, bolje je dodati malo belog sirćeta u ciklus ispiranja – prirodno omekšava i osvežava tkaninu.

Sušenje je podjednako važno

Peškire sušite na srednjoj ili višoj temperaturi, ali ih nemojte presušivati. Čim se ciklus završi, izvadite ih i protresite kako bi ostali mekani i prijatni na dodir.

Ukratko, pravilna učestalost pranja, dobra organizacija i adekvatno sušenje ključ su za sveže, čiste i dugotrajne peškire.