Uz pravu tehniku, veš možete osušiti znatno brže čak i kada je oblačno ili vlažno vreme. Ključ je u načinu kačenja i pravilnoj cirkulaciji vazduha. Evo nekoliko jednostavnih trikova koji mogu prepoloviti vreme sušenja:

Kačite veš po dužini tkanine

Umesto da odeću i posteljinu kačite po širini, postavite ih duž vlakana. Na taj način vazduh lakše prolazi kroz materijal i brže izvlači vlagu. Ova metoda je posebno efikasna za veće komade poput čaršava, peškira i stolnjaka.

Ostavite dovoljno razmaka između komada

Za brzo sušenje veša veoma je važno da između komada postoji razmak. Idealno je najmanje 10 cm za lakše stvari poput majica, dok bi za teže komade, kao što su farmerke i peškiri, razmak trebalo da bude duplo veći. Bolja cirkulacija vazduha sprečava zadržavanje vlage i neprijatan miris.

Koristite plastične vešalice umesto štipaljki

Vešalice omogućavaju da odeća visi ravno, bez nabora, što ubrzava proces sušenja i smanjuje potrebu za peglanjem. Ovo je posebno praktično za košulje, haljine i majice.

Dodatni saveti za sušenje veša na terasi

Ako vremenski uslovi nisu idealni, unesite veš unutra i koristite ventilator kako biste ubrzali sušenje. Izbegavajte sušenje na radijatoru, jer može oštetiti tkaninu i izbledeti boje. Takođe, pre nego što okačite veš, dobro protresite svaki komad – to pomaže da voda brže ispari.