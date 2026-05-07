Peškiri koji su nekada bili mekani i prijatni za kožu vremenom često postanu grubi, tvrdi i slabo upijaju vodu. Mnogi tada pomisle da je vreme za kupovinu novih, ali problem najčešće nije u kvalitetu tkanine, već u načinu pranja.

Naslage deterdženta, tvrda voda i previše omekšivača postepeno oštećuju vlakna pamuka i pretvaraju mekani frotir u krutu tkaninu.

Iako većina ljudi poseže za skupim omekšivačima i mirisnim dodacima za veš, stručnjaci upozoravaju da upravo ti proizvodi često dodatno pogoršavaju problem.

Sirće i soda bikarbona vraćaju mekoću

Jedan od najpoznatijih trikova za omekšavanje peškira jeste korišćenje belog alkoholnog sirćeta umesto klasičnog omekšivača.

Dovoljno je da tokom pranja sipate pola do jedne šolje sirćeta u pregradu za omekšivač. Sirće pomaže u uklanjanju kamenca, ostataka deterdženta i masnih naslaga koje ostaju duboko u vlaknima.

Nakon toga preporučuje se dodatno ispiranje uz pola šolje sode bikarbone. Soda neutrališe neprijatne mirise, osvežava tkaninu i doprinosi vraćanju prirodne mekoće pamuka.

Upravo ovu kombinaciju često koriste i hoteli kako bi peškiri ostali mekani i posle velikog broja pranja.

Važno je naglasiti da sirće nakon pranja ne ostavlja neprijatan miris — tokom ispiranja potpuno nestaje, pa peškiri ostaju samo čisti i sveži.

Najveća greška je previše omekšivača

Mnogi veruju da će više omekšivača učiniti peškire mekšim, ali efekat je zapravo suprotan.

Omekšivači stvaraju sloj nalik vosku preko vlakana, zbog čega peškiri postaju tvrdi i gube sposobnost dobrog upijanja vode. Zato stručnjaci savetuju da se omekšivač koristi veoma retko ili da se potpuno izbaci iz pranja peškira.

Sličan problem nastaje i kada se koristi previše deterdženta. Višak praška ostaje zarobljen u tkanini i dodatno je ukrućuje. Zbog toga je često dovoljna i upola manja količina deterdženta nego što većina uobičajeno koristi.

Važno je i kako sušite peškire

Da bi peškiri ostali mekani, važno je i pravilno sušenje.

Pre nego što ih okačite ili stavite u sušilicu, dobro ih protresite kako bi se vlakna rastresla i „otvorila“. Tako će se ravnomernije osušiti i ostati prijatniji na dodir.

Takođe, veš mašina ne bi trebalo da bude prepunjena. Peškiri moraju imati dovoljno prostora kako bi voda i sredstva za pranje ravnomerno prolazili kroz tkaninu. Kada je bubanj pretrpan, deterdžent se teže ispira, a peškiri nakon sušenja ostaju tvrdi i teški.

Povremeno pranje samo sa sirćetom i sodom bikarbonom može pomoći da se uklone stare naslage koje običnim pranjem ne nestaju.

Ovaj jednostavan trik pokazuje da za mekane i sveže peškire nisu potrebni skupi proizvodi — često su upravo najjednostavnija rešenja i najefikasnija.