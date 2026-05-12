Višesatna zadržavanja teretnih vozila zabeležena su jutros na pojedinim graničnim prelazima Srbije, dok dodatne probleme vozačima stvaraju i brojni radovi na putevima širom zemlje, posebno na auto-putu Miloš Veliki.

Prema podacima Uprave granične policije od 7.15 časova, na graničnim prelazima Šid i Batrovci, na izlazu iz Srbije, kamioni čekaju čak 240 minuta.

Na prelazu Bezdan zadržavanje za teretna vozila iznosi 180 minuta, dok se na Kelebiji čeka oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Istovremeno, na auto-putu Miloš Veliki, odnosno na deonici E-763 između petlji Ub i Lajkovac, u smeru ka Beogradu, do 14. maja izvode se radovi na zameni oštećene dilatacije, zbog čega su zatvorene vozna i zaustavna saobraćajna traka.

Radovi se izvode i na deonici između Takova i Preljine, nakon izlaza iz tunela Šarani u smeru ka Čačku, gde je zbog krečenja potpornog zida zatvorena zaustavna traka.

Na auto-putu E-75 između Bubanj Potoka i tunela Straževica danas do 15 časova zatvorena je preticajna traka u oba smera zbog redovnog održavanja.

Na deonici auto-puta E-761 između Ćićevca i Koševa do 25. maja zatvorena je zaustavna traka zbog ispitivanja telekomunikacionih cevi.

Vozače dodatno usporava i vanredni transport elise vetrogeneratora na pravcu Bor – Crni Vrh, gde se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila uz asistenciju saobraćajne policije.