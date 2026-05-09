Stručnjaci upozoravaju da sve zavisi od načina čuvanja, temperature i jedne greške koju veliki broj ljudi pravi čim jaja donese kući.

Koliko dugo domaća jaja mogu da traju

Ako se pravilno čuvaju u frižideru, domaća jaja mogu trajati između dve i četiri nedelje, a nekada i do pet nedelja.

Idealna temperatura za čuvanje je oko 4 stepena, jer hladnoća usporava kvarenje i čuva kvalitet jajeta.

Ipak, savet je da se pojedu što ranije dok su potpuno sveža, jer vremenom postepeno gube kvalitet čak i kada još nisu pokvarena.

Greška koju skoro svi prave odmah nakon kupovine

Jedna od najvažnijih stvari kod domaćih jaja jeste prirodni zaštitni sloj na ljusci, poznat kao kutikula.

Taj tanki sloj štiti jaje od bakterija i sprečava gubitak vlage, zbog čega se domaća jaja često ne peru odmah nakon sakupljanja.

Međutim, mnogi ih operu čim ih donesu kući i tako uklone prirodnu zaštitu.

Kada se taj sloj skine, jaja postaju mnogo osetljivija, pa moraju stalno da budu u frižideru i troše se znatno brže.

Nikako ih ne držite dugo na sobnoj temperaturi

Veliki broj ljudi domaća jaja ostavlja na kuhinjskom stolu ili u ostavi, posebno tokom toplijih dana.

Stručnjaci upozoravaju da toplota ubrzava promene unutar jajeta i povećava rizik od razvoja bakterija.

Ako stoje van frižidera, preporuka je da se potroše u roku od sedam do deset dana.

Jednostavan trik otkriva da li je jaje još sveže

Postoji veoma jednostavan način da proverite da li je jaje još dobro za upotrebu.

Potrebna vam je samo čaša ili činija sa vodom.

Sveže jaje će potonuti i ležati ravno na dnu

Starije jaje će stajati uspravnije

Jaje koje pluta na površini više nije bezbedno za jelo

Razlika se vidi i kada razbijete jaje.

Kod svežih jaja belance je gusto i kompaktno, a žumance čvrsto i lepo oblikovano. Kod starijih jaja belance postaje ređe, a žumance se lakše razliva.

Stručnjaci zato savetuju da domaća jaja uvek proverite pre upotrebe, naročito ako niste sigurni koliko dugo stoje.