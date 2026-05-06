Doktorand medicine sa Harvarda, Nik Norvic (27), privukao je veliku pažnju javnosti neobičnim eksperimentom – tokom mesec dana pojeo je čak 720 jaja kako bi ispitao njihov uticaj na nivo holesterola u organizmu.

Norvic, koji se bavi istraživanjima iz oblasti metabolizama i metaboličkog zdravlja, odlučio je pre dve godine da svakodnevno unosi po 24 jaja, pripremljena na različite načine – od kajgane i prženih jaja do omleta i punjenih varijanti. Kako je objasnio, cilj mu je bio da kroz praktičan primer približi složene procese u telu i podstakne širu diskusiju o ishrani.

Eksperiment je podelio u dve faze. Tokom prve dve nedelje pridržavao se režima sa veoma malo ugljenih hidrata, uz veliki unos jaja. U drugoj polovini meseca u ishranu je uveo i ugljene hidrate.

Rezultati su bili iznenađujući – nivo holesterola ostao je relativno stabilan tokom faze sa isključivo jajima, dok je nakon uvođenja ugljenih hidrata zabeležen pad od oko 20 odsto.

Prema njegovom objašnjenju, ovakav ishod može biti posledica metaboličkog prilagođavanja organizma na promenu režima ishrane. Ipak, naglasio je da njegov eksperiment nije imao za cilj da promoviše jedan univerzalni način ishrane.

„Ne postoji jedna najbolja ishrana za sve ljude. Ono što je dobro zavisi od zdravstvenog stanja i ciljeva pojedinca“, istakao je Norvic, dodajući da neki ljudi teže dugovečnosti, dok se drugi fokusiraju na zdravlje srca ili specifične potrebe.

On je naveo i da mu je cilj da kroz slične eksperimente približi nauku široj javnosti i učini teme poput metaboličkog zdravlja razumljivijim i dostupnijim.

Kako kaže, ovo je tek početak istraživanja koje planira da nastavi i u budućnosti.