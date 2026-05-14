Mnogi veruju da je dovoljno imati ikonu u kući da bi dom bio zaštićen i ispunjen mirom. Ipak, sveštenici i poznavaoci pravoslavne tradicije upozoravaju da nije svejedno gde se ikona nalazi.

Ikona nije dekoracija, niti amajlija koja „čuva kuću od zla“. Njena prava svrha je molitva, smirenje i duhovno sabiranje. Upravo zato mesto na kojem stoji ima veliku simboliku.

Postoje delovi doma gde ikone, prema tradiciji i crkvenim savetima, ne bi trebalo postavljati.

Nikako iznad vrata kao „zaštita“

Jedna od najčešćih navika jeste postavljanje ikone iznad ulaznih vrata. Mnogi veruju da tako „čuvaju kuću od loše energije“, ali stručnjaci za crkvenu tradiciju objašnjavaju da ikona nije talisman.

Takav običaj više pripada narodnim verovanjima nego hrišćanskom učenju. Ikona ne služi da „brani prag“, već da čoveka podseti na molitvu i unutrašnji mir.

Spavaća soba traži meru

Ikone u spavaćoj sobi nisu zabranjene, ali se savetuje da ne budu postavljene direktno iznad kreveta ili naspram njega.

Mnogo prikladnije mesto je uz uzglavlje ili sa strane, kako prostor ne bi stvarao osećaj nelagode ili unutrašnje napetosti.

Ne među kozmetikom i papirima

Ikona ne bi trebalo da stoji pomešana sa parfemima, šminkom, računima ili poslovnim dokumentima.

Kada se sveti simbol nađe među svakodnevnim stvarima, gubi se osećaj poštovanja i duhovnog mira koji bi taj prostor trebalo da nosi.

Kuhinja nije najbolje mesto

Iako mnogi drže ikone u kuhinji, posebno treba izbegavati mesta iznad šporeta ili sudopere.

Para, masnoća i prljavština nisu prikladno okruženje za predmet koji ima duhovni značaj. Ako već stoji u kuhinji, najbolje je da bude u mirnom i čistom uglu.

Ne među suvenirima i ukrasima

Kada se ikona postavi u vitrinu među figurice, ukrase i dekoraciju, lako postaje samo deo enterijera.

Suština ikone nije estetika, već molitveni i duhovni smisao, zbog čega bi trebalo da ima posebno i dostojanstveno mesto u domu.

Na kraju, suština nije u pravilima iz straha, već u poštovanju. Dom ne čine mirnijim samo predmeti na zidovima, već atmosfera, sloga i način na koji živimo.