Mlad Mesec se rađa u Biku u subotu, pomažući nam da cenimo odnose koje imamo i da stvari sagledamo u optimističnijem svetlu.

Evo kako utiče na sve horoskopske znakove:

Ovan

Tokom mladog Meseca u Biku, morate sebi da pružite ljubav i brigu. Ako se osećate preopterećeno i iscrpljeno, ovo je odličan period da se vratite sebi i fokusirate na ono što Vam je potrebno za oporavak. Sa Saturnom i Marsom još u Vašem znaku, podsećate se da budete veoma strpljivi sa sobom. Suzdržite svoj temperament ove nedelje. Ako Vam je bilo teško da obuzdate bes, ovo je period učenja kako da se s tim nosite zrelo i dostojanstveno.

Bik

Mlad Mesec u Vašem znaku je ključni trenutak ove sezone Bika. Ovaj lunarni period pokazuje Vam kako da budete jači lider ili oslonac porodici i prijateljima. Zahvalnost i podrška drugima su važni, naročito kada se Jupiter usklađuje sa Mesecom. Počinjete da vidite stvari u novom svetlu, što Vam pomaže da učite i širite vidike.

Blizanci

Tokom ovog lunarnog tranzita, Vaša maštovita strana se budi, a uz Uran u Vašem znaku dobijate snažne nove ideje. Kreativna energija je obilna i pomaže transformaciji projekata na kojima već radite. Ovo je vreme za dublje povezivanje sa sobom. Razmislite o meditaciji ili vođenju dnevnika.

Rak

Mlad Mesec u Biku donosi osećaj zadovoljstva i blagostanja, pojačavajući Vašu motivaciju i želju za uspehom. Sezona Bika Vam pomaže da vidite svoj puni potencijal, dok Mars u Ovnu pojačava želju za pobedom. Sada je vreme da usporite i zatražite pomoć kada Vam je potrebna. U narednih šest meseci, biće Vam važna podrška bližnjih.

Lav

Ovaj mlad Mesec Vam pokazuje zašto ste rođeni da vodite i budete u centru pažnje. Primećujete ko Vas podržava, a ko Vam stoji na putu. Ovo je važan period u karijeri kada dobijate više odgovornosti. Radite timski i učite od drugih, čak i ako ste lider.

Devica

Ovaj mlad Mesec Vam pomaže da proširite vidike. Nova iskustva i upoznavanje novih ljudi biće važni u narednim mesecima. Ovo je period nagrade za Vaš trud. Nastavite da gradite stabilne temelje i koristite podršku mentora ili nadređenih.

Vaga

Napredak je moguć tokom mladog Meseca u Biku. Dolaze nove prilike i jačate poverenje u sebe. Saturn u Ovnu Vam pokazuje vrednost kvalitetnih odnosa, što je korisno za profesionalne i akademske ciljeve. Mars Vas uči samostalnosti i priprema za liderske uloge.

Škorpija

Mlad Mesec Vas podstiče da preispitate prošle odnose i pustite ono što Vas koči. To može uključivati i poslovne veze. Važno je da postavite granice, ali i da naučite da verujete drugima. Ovo je snažan period unutrašnjeg isceljenja i početka novog poglavlja.

Strelac

Vaš rad dolazi u fokus ove nedelje. Očekujte promene u karijeri. Mlad Mesec traži da budete prilagodljivi i metodični. Nije vreme za žurbu, već za pažljivo planiranje i učenje iz grešaka. Usporavanje donosi vredne rezultate.

Jarac

Mlad Mesec Vam donosi novu ljubavnu priču ili dublje razumevanje odnosa. Shvatate šta želite i šta više ne prihvatate. Otvorenost i ranjivost postaju važni za jače i stabilnije veze.

Vodolija

Ova energija Vas uči da usporite i više se posvetite kreativnosti i domu. Porodični odnosi se poboljšavaju u narednim mesecima. Možda ćete poželeti da promenite prostor u kojem živite kako bi bio opušteniji i prijatniji.

Ribe

Ovaj mlad Mesec donosi snažan fokus na Vaše izražavanje i kreativnost. Možete doživeti proboje u idejama, posebno uz Uran u Blizancima. Kritika Vam može pomoći da poboljšate svoj rad. Idealno je vreme da započnete novi projekat ili se vratite starom, piše Your tango.