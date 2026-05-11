Vence su položili između ostalih položili, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, kao i ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u ime grada Beograda zamenica gradonačelnika Vesna Vidović, predstavnici ambasada Belorusije, Azerbejdžana, Kazahtana, Jermenije, delegacije SUBNOR-a Srbije, SUBNOR-a Beograda, Besmrtnog Puka, udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i brojni građani. Učesnici ceremonije su položili crvene ruže i karanfile kod spomenika “Večna vatra”, a zatim i vence kod spomenika Crvenoarmejcu, koji se nalazi u okviru parkovskog kompleksa ovog spomen-groblja, nakon čega su visoki zvaničnici svoje utiske upisali u spomen-knjigu.

Državnoj ceremoniji je prethodio marš Besmrtnog puka. Besmrtni puk je međunarodni pokret nastao u Rusiji sa ciljem čuvanja sećanja na generacije iz koje su izgubile živote u toku Drugog Svetskog rata. Učesnici marša na Dan pobede šetaju ulicama gradova noseći fotografije svojih predaka - veterana vojske i mornarice, partizana, boraca pokreta otpora, zatočenika koncentracionih logora. Marš besmrtnog puka Srbija je ove godine krenuo od Vukovog spomenika ka spomen-groblju oslobodilaca Beograda, gde su položeni venci povodom obeležavanja 81. godišnjice pobede nad fašizmom. Učesnici marpa Besmrtnog puka Srbija su nosili slike članova svojih porodica koji su poginuli u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su živote izgubili u ranijim oslobodilačkim ratovima Srbije.







Drugi svetski rat u Evropi okončan je 9. maja 1945. godine, kapitulacijom nacističke Nemačke. U Berlinu je nešto posle ponoći 8. maja, odnosno prvih minuta 9. maja 1945. godine, Nemačka potpisala bezuslovnu kapitulaciju. Sa nemačke strane potpisnik je bio feldmaršal Vilhelm Kajtel, u ime Sovjetskog Saveza maršal Georgij Žukov, a u ime zapadnih saveznika britanski vazduhoplovni general Artur Teder. Ovim je formalno završen Drugi svetski rat u Evropi. U ovom ratu koji je trajao nešto manje od šest godina, učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika. Procene govore o 50 do 80 miliona poginulih, od čega su između 38 i 55 miliona bili civili.

Spomen - groblje oslobodilaca Beograda predstavlja zasebnu arhitektonsko-urbanističku celinu, koja je izgrađena je po projektima arhitekata Branka Bona i Aleksandra Krstića. U dnu parkovskog kompleksa spomen-groblja, postavljena je skulptura crvenoarmejca - rad vajara Antuna Augustinčića. Na groblju je sahranjeno 2.953 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 976 boraca Crvene Armije, poginulih tokom „Beogradske operacije". Skulptura Partizana na pristupnom platou groblja je rad vajara Radete Stankovića.