Warren Buffet je američki investitor, biznismen i filantrop. Rođen je 30. avgusta 1930. godine u Omahi (Nebraski, SAD), gde i živi. Poznat je kao šef Berkshire Hathaway kompanije. Smatra se jednim od najuspešnijih investitora na svetu, te mu se bogatstvo procenjuje na 84,9 milijardi dolara. Sve to ga čini trećom najbogatijom osobom na svetu.

Buffett je predsednik i najveći deoničar Berkshire Hathaway kompanije od 1970. godine. Mediji su ga prozvali čarobnjakom, prorokom i mudracom zbog poznavanja vrednosti deonica i ogromnog bogatstva. Buffett je poznat i kao veliki filantrop koji se zakleo da će 99 posto svog novca davati u dobrotvorne svrhe preko Bill & Melinda Gates fondacije. Zajedno sa Bill Gates (Bil Gejts) je osnovao The Giving Pledge organizaciju 2009. godine, u kojoj milijarderi barem pola svog bogatstva prosleđuju onima kojima je najviše potrebno.

Ovih 5 stvari radi Voren Bafet radi KADA DOĐE S POSLA:

1. Pročita 500 strana

Ukoliko želite da budete pametniji i da napredujete samo čitajte i istražujte. I sam je tvrdio da je jedini način da unapredite znanje čitanje i oko 500 strana dnevno. Bafet je izjavio da 80 posto vremena koje provede budan utroši na čitanje. Finansijskih izveštaja, časopisa i izveštaja na poslu, i knjige i novine kod kuće. Većina nas ne pročita ovoliko tokom cele godine. „Više čitam i razmišljam, i manje pravim impulsivne odluke od svih biznismena“, rekao je on. Što ste više informisani manje ste brzopleti.

2. Malo vežba

Voren je jednom prilikom izjavio da je njegov recept za podmlađivanje da se hrani kao šestogodišnjak. „Ovo znači da pijem i po pet Koka-Kola dnevno. Četvrtina mene je Koka-Kola“, priznao je jednom prilikom. S obzirom na to da poseduje 16 milijardi dolara u deonicama Koka-Kole, ovo nije daleko od istine. Ovaj osamdesetpetogodišnjak takođe voli hamburgere, sejkove, pire krompir i pivo. Godine 2007. rekao je da mu je sa tada 77 godina doktor rekao da će morati da bira ili da redukuje ishranu ili da mora da počne malo da trenira. Za njega je manje od dva zla bilo da vežba. Nakon što je pobedio rak prostate 2015. živi srećno i zdravo.

3. Pokazuje zahvalnost i ne rasipa se

Prateći put svog uzora Čaka Fineja koji se potajno odrekao svog bogatstva, Voren je postao jedan od najvećih svetskih filantropa. Njegova organizacija ima na desetine potpisnika milijardera među kojima je i Bil Gejts koji su dali oko polovine svoje neto vrednosti u dobrotvorne svrhe. Varen je obećao da će dati 99 posto svog novca u dobrotvorne svrhe za života. Ne samo da živi u istoj kući koju je za 31.000 dolara kupio još 1958. godine već investitore koji ga posećuju vodi u Mek Donalds na ručak.

4. Igra igre koje zahtevaju strpljenje

On je zadovoljan kada njegovi menadžeri vole njegove igre. On sam konstantno igra igre, naročito finansijske mozgalice koje mu pomažu da bude uspešan i vidi obrasce investicija. Jedna od omiljenih igara mu je Bridž za koju, kao i Monopol, treba da prođe mnogo vremena kako biste odneli pobedu. On toliko voli Bridž da ga ponekad možete naći u tržnom centru kako igra sa penzionerima partiju za sedam dolara.

5. Hobi isključivo kao razonoda

Za ljude sa Volstrita koji nedeljno rade više od sto sati veoma je teško naći hobi. Voren obožava svoje hobije i veoma je dobar u sviranju instrumenta ukulele.