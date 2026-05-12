Saobraćajne raskrsnice na kojima se ukrštaju ulice sa i bez prava prvenstva prolaza često su izvor nedoumica, čak i za vozače sa dugogodišnjim iskustvom. Upravo ovakve situacije najčešći su razlog grešaka na vozačkim ispitima, ali i realnih nesporazuma u svakodnevnom saobraćaju.
U ovom tekstu detaljno objašnjavamo konkretan primer raskrsnice i pravilan redosled prolaska vozila, uz jasno obrazloženje koje može pomoći svakom vozaču da obnovi znanje i poveća bezbednost u vožnji.
Opis situacije na raskrsnici
Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima i sastoji se od:
- Ulice sa pravom prvenstva prolaza
- Ulice bez prava prvenstva prolaza
U ulici sa pravom prvenstva prolaza nalaze se:
- Plavi automobil koji nastavlja kretanje pravo
- Smeđi automobil koji skreće levo
U ulici bez prava prvenstva prolaza nalaze se:
- Tramvaj koji se kreće pravo
- Policijsko vozilo sa uključenom rotacijom koje skreće levo
- Crveni automobil iz suprotnog pravca koji takođe skreće levo
Ključna pravila koja važe u ovoj situaciji
Da bismo pravilno odredili redosled prolaska, potrebno je primeniti sledeća osnovna saobraćajna pravila:
- Vozila na putu sa pravom prvenstva prolaza uvek imaju prednost u odnosu na vozila sa sporednog puta.
- Vozilo koje se kreće pravo ima prednost u odnosu na vozilo koje skreće levo, ukoliko su na istom putu.
- Policijsko vozilo sa uključenom svetlosnom i zvučnom signalizacijom ima prednost u odnosu na sva ostala vozila, ali tek nakon vozila koja se već nalaze na putu sa prvenstvom prolaza.
- Tramvaj nema automatsku prednost ako dolazi sa puta bez prava prvenstva prolaza.
Pravilan redosled prolaska
Na osnovu navedenih pravila, saobraćaj na raskrsnici odvija se sledećim redosledom:
Plavi automobil – smeđi automobil – policijsko vozilo – crveni automobil – tramvaj
Objašnjenje:
- Prvo prolazi plavi automobil jer se kreće pravo ulicom sa prvenstvom prolaza.
- Zatim prolazi smeđi automobil koji skreće levo, ali se i dalje nalazi na putu sa prvenstvom.
- Nakon što su vozila sa glavnog puta prošla, prednost dobija policijsko vozilo zbog uključenih rotacionih svetala.
- Sledeći je crveni automobil sa sporednog puta.
- Na kraju prolazi tramvaj, jer dolazi sa ulice bez prava prvenstva prolaza i nema dodatnu prednost.
Zašto se ovakva pitanja često greše
Najčešće greške nastaju zbog:
- Pogrešnog uverenja da tramvaj uvek ima prednost
- Zaboravljanja da put sa prvenstvom prolaza ima apsolutnu prednost
- Nejasnog razumevanja odnosa između vozila koja skreću i onih koja idu pravo
Savet za vozače
Uvek posmatrajte raskrsnicu po sledećem redosledu:
- Da li postoji put sa prvenstvom prolaza
- Ko se kreće pravo, a ko skreće
- Da li je prisutno vozilo pod rotacijom
- Tek onda razmatrajte ostale učesnike
Ovakav sistem razmišljanja značajno smanjuje rizik od greške i povećava sigurnost svih učesnika u saobraćaju.
