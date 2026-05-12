Saobraćajne raskrsnice na kojima se ukrštaju ulice sa i bez prava prvenstva prolaza često su izvor nedoumica, čak i za vozače sa dugogodišnjim iskustvom. Upravo ovakve situacije najčešći su razlog grešaka na vozačkim ispitima, ali i realnih nesporazuma u svakodnevnom saobraćaju.

U ovom tekstu detaljno objašnjavamo konkretan primer raskrsnice i pravilan redosled prolaska vozila, uz jasno obrazloženje koje može pomoći svakom vozaču da obnovi znanje i poveća bezbednost u vožnji.

Opis situacije na raskrsnici

Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima i sastoji se od:

Ulice sa pravom prvenstva prolaza

Ulice bez prava prvenstva prolaza

U ulici sa pravom prvenstva prolaza nalaze se:

Plavi automobil koji nastavlja kretanje pravo

Smeđi automobil koji skreće levo

U ulici bez prava prvenstva prolaza nalaze se:

Tramvaj koji se kreće pravo

Policijsko vozilo sa uključenom rotacijom koje skreće levo

Crveni automobil iz suprotnog pravca koji takođe skreće levo

Ključna pravila koja važe u ovoj situaciji

Da bismo pravilno odredili redosled prolaska, potrebno je primeniti sledeća osnovna saobraćajna pravila:

Vozila na putu sa pravom prvenstva prolaza uvek imaju prednost u odnosu na vozila sa sporednog puta. Vozilo koje se kreće pravo ima prednost u odnosu na vozilo koje skreće levo, ukoliko su na istom putu. Policijsko vozilo sa uključenom svetlosnom i zvučnom signalizacijom ima prednost u odnosu na sva ostala vozila, ali tek nakon vozila koja se već nalaze na putu sa prvenstvom prolaza. Tramvaj nema automatsku prednost ako dolazi sa puta bez prava prvenstva prolaza.

Pravilan redosled prolaska

Na osnovu navedenih pravila, saobraćaj na raskrsnici odvija se sledećim redosledom:

Plavi automobil – smeđi automobil – policijsko vozilo – crveni automobil – tramvaj

Objašnjenje:

Prvo prolazi plavi automobil jer se kreće pravo ulicom sa prvenstvom prolaza.

Zatim prolazi smeđi automobil koji skreće levo, ali se i dalje nalazi na putu sa prvenstvom.

Nakon što su vozila sa glavnog puta prošla, prednost dobija policijsko vozilo zbog uključenih rotacionih svetala.

Sledeći je crveni automobil sa sporednog puta.

Na kraju prolazi tramvaj, jer dolazi sa ulice bez prava prvenstva prolaza i nema dodatnu prednost.

Zašto se ovakva pitanja često greše

Najčešće greške nastaju zbog:

Pogrešnog uverenja da tramvaj uvek ima prednost

Zaboravljanja da put sa prvenstvom prolaza ima apsolutnu prednost

Nejasnog razumevanja odnosa između vozila koja skreću i onih koja idu pravo

Savet za vozače

Uvek posmatrajte raskrsnicu po sledećem redosledu:

Da li postoji put sa prvenstvom prolaza Ko se kreće pravo, a ko skreće Da li je prisutno vozilo pod rotacijom Tek onda razmatrajte ostale učesnike

Ovakav sistem razmišljanja značajno smanjuje rizik od greške i povećava sigurnost svih učesnika u saobraćaju.