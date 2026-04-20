Prave boje u prostoru mogu delovati kao magnet za uspeh i finansijski napredak. Crvena, ljubičasta i zelena već vekovima se u različitim kulturama povezuju sa bogatstvom i obiljem. Evo kako da ih pametno unesete u svoj dom.

Crvena pokreće energiju novca

Crvena je boja akcije i snage. U feng šuiju se povezuje sa privlačenjem novih prilika i hrabrošću u zarađivanju.

Preporučuje se da crveni detalj postavite blizu ulaza ili tamo gde držite važne papire. Dovoljan je mali akcenat – jastuk, vaza ili ukras – kako bi se pokrenuo protok energije bez stvaranja napetosti. Ova boja podstiče inicijativu i pomaže da lakše prepoznate šanse za dodatnu zaradu.

Ljubičasta za luksuz i mudre odluke

Ljubičasta je simbol prestiža i bogatstva. Njeno prisustvo u domu podstiče autoritet i pametno upravljanje novcem.

Posebno je preporučljivo uneti je u jugoistočni deo dnevne sobe, jer se taj deo povezuje sa finansijama. Duboke nijanse ljubičaste donose osećaj luksuza i pomažu u donošenju dobrih investicionih odluka, jer kombinuju intuiciju i racionalnost.

Zelena kao znak rasta

Zelena simbolizuje razvoj, stabilnost i napredak. U domu podstiče finansijski rast i mir u vezi sa novcem.

Biljke su najbolji način da unesete ovu energiju – naročito one sa zaobljenim listovima. One dodatno pojačavaju osećaj prosperiteta i stabilnog napretka.

Kako dodatno privući novac?

Ako želite da pojačate energiju obilja u svom prostoru, obratite pažnju na sledeće:

– Održavajte deo doma koji simbolizuje bogatstvo urednim i čistim

– U dnevnoj sobi držite simbol obilja, poput posude sa novčićima

– Birajte novčanike u bojama koje privlače novac, kao što su crvena ili zelena

– Izbegavajte prazne posude na vidljivim mestima, jer simbolizuju manjak

Važno je da se u prostoru osećate prijatno i da vam ove boje odgovaraju. Feng šui saveti mogu biti odlična inspiracija da uz više samopouzdanja i pozitivne energije radite na svojoj finansijskoj stabilnosti.