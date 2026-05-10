OVAN

POSAO: Najbolji ste kada je najteže, a sada ste sa nekim koga pokušavate da postignete i progurate. U tome ćete uspeti i za neko vreme ćete biti nagrađeni za ovo što sada radite. Stoga budite maksimalno vredni, odgovorniji nego ranije, jer ono što ste započeli trebalo bi da ima koristi na duže staze.

LJUBAV: Ovo je dan ljubavi za sve Ovnove, bilo da su u vezi ili ne! Druženje, lakoća odugovlačenja zbog izlazaka i zabave, zbog ljubavi - sve je sada na vašem meniju. Prepustite se avanturama, zovu novog i stomačnim leptirima koji vas pripremaju za zaljubljivanje.

ZDRAVLJE: Mnogo radite, prilično ste aktivni i malo spavate. Spavanje je najbolji lek za vas. Kada se ne naspavate, imunitet opada i tada se razbolite. Da se ​​ovo ne bi dogodilo, uzmite u obzir san i zdravu ishranu, jer je ovo segment na koji često zaboravite, pa se loše hranite.

BIK

POSAO: Trudite se da ono što vam se dogodilo u prošlosti bitno ne utiče na vaše odluke, uprkos činjenici da u vama postoji određena količina besa i nezadovoljstva koje nosite sa sobom. Sve što ste planirali treba da postignete na privatnom i poslovnom nivou, bez obzira na moguće prepreke, ako postoje.

LJUBAV: Misli su vam usmerene na budućnost, na izgradnju odnosa sa partnerom, a iza sebe ste ostavili sve što vam je donelo nezadovoljstvo. Poenta je u tome da partner pokaže da je sposoban za isto.

ZDRAVLJE:. Posetite nutricionista koji će vam napraviti plan zdrave prehrane. Napokon možete odahnuti i shvatiti da ste prevazišli sva fizička opterećenja.

BLIZANCI

POSAO: Prisutne prepreke takođe su test vaše odlučnosti da istrajete. Danas takođe možete postići rešenje za svoj status. Ako nemate posao, ovo je idealan dan da ga konačno dobijete, a ako niste zadovoljni onim što trenutno radite, tražite bolje i dobićete ga. Zato ne oklevajte, već se borite za sebe!

LJUBAV: Partner je u mogućnosti da vam pruži podršku i pomoć. Mlađi ljudi su vam uvek bili zanimljivi zbog svog duha, ali stariji ljudi su vam podjednako privlačni zbog svog životnog iskustva i mogućnosti da vam pruže utehu.

ZDRAVLJE: Ponekad mislite da iz teške situacije nema izlaza, ali kada vidite da je vreme prošlo i da se sve sleglo, tada postoji ravnoteža psiho-fizičkog stanja. U svakom problemu treba tražiti pozitivnu stranu, ma koliko vam se u tom trenutku činila lošom. Osetićete smanjenu količinu energije, a samim tim i umor.

RAK

POSAO: Imali ste značajan sastanak sa osobom koja vam je važna, ali pitanje je da li ste zadovoljni rezultatima. Trebalo bi da se oslonite na sebe i da se ne ponižavate tražeći mrvice. Oni koji su bili ravnodušni prema vama i nekim od vaših ideja počeće da vas nerviraju.

LJUBAV: Osetićete pritisak i napetost osobe koja, uprkos distanciranosti, ne želi da vas pusti i izgubi. Nije vam jasno zašto su drugi ljudi, koji vas do nedavno nisu primetili, toliko zainteresovani za vas.

ZDRAVLJE: Sve što se ovog dana događa malo je stresno za vas, ali dugo je i povoljno. Opustite se, mislite i očekujte samo pozitivno. Ne preterujte sa sportom, postoji mogućnost povrede.

LAV

POSAO: Patite od tračeva, pokušaja podmetanja i rada iza leđa bliskih saradnika. I nema smisla burno reagovati na to, pogotovo što ste to izazvali nekim svojim ranijim postupcima. Samo neka to ide samo od sebe, što će se dogoditi vrlo brzo.

LJUBAV: Imate povećanu potrebu za slobodom i bilo kakve obaveze doživljavate kao teret. Skloni ste idealizaciji odnosa i očekujete više od voljene osobe, ali i od drugih, više nego što vam treba.

ZDRAVLJE: Prestanite da budete svoj lekar - nemojte se lečiti! Određeni problemi mogu biti rezultat naglog skoka pritiska.

DEVICA

POSAO: Ako sarađujete u inostranstvu ili radite u državnoj instituciji, nije vas briga. Čak i onim Devicama koje imaju privatne kompanije neće biti teško da prebrode ovaj dan. Drugi će osetiti određenu finansijsku nestabilnost.

LJUBAV: Osoba bi mogla vrlo nadahnuto da utiče na vas, a takođe biste se mogli i zaljubiti. Moguće je da ste do sada imali nesporazume sa vama bliskim ljudima, koji su vas opterećivali.

ZDRAVLJE: Ovaj dan obeležavaju nesanica i nervoza, koji će vas dugo pratiti. Sve ovo je rezultat stresa. Opustite se, šetajte, družite se sa porodicom i prijateljima i poboljšajte svoje raspoloženje.

VAGA

POSAO: Prvu polovinu dana iskoristite za posao. Uključite se što je više moguće. Lako ćete se usredsrediti i koncentrisati na radne zadatke, koje će nadređeni primetiti.

LJUBAV: Ako ste nezadovoljni trenutnim emocionalnim statusom, neka nova ljubav bi vas mogla pokrenuti i inspirisati za poslovno dokazivanje i nove uspehe.

ZDRAVLJE: Vodite računa o svom psihofizičkom zdravlju, jer imate poteškoća, pa bi bilo neophodno posetiti psihologa ili razgovarati sa nekim vama bliskim, ko bi vam mogao pomoći da izađete iz začaranog kruga. Zamislili ste neke stvari i to vas uznemirava.

ŠKORPIJA

POSAO: Smetaće vam što ne možete sami da odlučite o svemu, već da se morate prilagoditi drugima i njihovom sistemu rada. Neće vam ići na štetu, već naprotiv. Kada vaša nervoza prođe, shvatićete da ćete profitirati.

LJUBAV: Slobodni pripadnici ovog znaka imaju pomeranja na polju ljubavi, jer u vaš svet ulazi zanimljiva osoba. Ona će vam biti poput magneta i očekujete da uskoro uđete u vezu. Ovo može biti sudbonosna veza, koja se može završiti brakom.

ZDRAVLJE: Zaboravite negativne misli i događaje. Osetljivi ste i vidite sve u crnom. Posvetite se nekim hobijima, šetnjama, druženjima sa prijateljima, počnite sa nekim fizičkim aktivnostima, koje će poboljšati vaše opšte zdravlje.

STRELAC

POSAO: Dame Strelce, povratak uspostavljenim poslovnim tokovima započinje vrlo ratno. Smetaće vam opušten odnos kolega prema radnim obavezama i to će vas nervirati. Ne brinite, vrlo brzo će se sve vratiti u normalu i moći ćete da nastavite da ostvarujete svoje ambicije.

LJUBAV: U ljubavnom pogledu niste racionalni, ne razmišljate trezveno i sve ovo će uticati na vašu vezu ili brak. Bićete melanholični, ali pored sebe i dalje imate partnera koji će pružiti podršku i pomoć u svakoj prilici. Prihvatite partnera tako da ne padnete dublje u očaj, koji vas održava tokom dana.

ZDRAVLJE: Kada prođe težak trenutak, osećaćete se mnogo bolje i energičnije, pa sada skupite snagu i borite se sa nagomilanom nervozom.

JARAC

POSAO: Sjajna poslovna situacija, puno mogućnosti za zaradu, a uz sve to, kolege vam omogućavaju da preuzmete vođstvo i budete organizator. Pokušaćete da održite takvo stanje tokom celog dana, a u drugoj polovini dana možete da potpišete dobar finansijski ugovor ili dobijete sjajan projekat.

LJUBAV: Iznenadni susret u vama će pokrenuti lavinu osećanja. Pazite da vezu ne shvatite olako, jer vam se može vratiti zbog nerazumevanja i netrpeljivosti partnera koji vas neće shvatiti ozbiljno. Morate razmišljati o svakoj akciji, ne možete se ponašati kao razmaženo dete.

ZDRAVLJE: Stiže nagomilani umor koji će uzrokovati mnogo problema. Prvo, pad imuniteta usled iscrpljenosti od posla. Drugo, mentalno ćete se osećati loše zbog nekih porodičnih odnosa i mislite da je sve gotovo.

VODOLIJA

POSAO: Moćni Vodolija se uvek raduje prilici da se dokaže, i trenutno je dobra nedelja za ispunjenje njihovih očekivanja. Ući ćete duboko u postizanje svojih ambicija.

LJUBAV: Shvatite da morate više vremena provoditi sa partnerom, razgovarati i rešavati konfliktne situacije. Vremenom ćete oboje ojačati emocionalno i shvatiti da među vama postoje istinske vrednosti koje treba da negujete.

ZDRAVLJE: Ovaj dan je znak borbe sa sobom, iz koje ćete izaći kao pobednik, pa ćete se sledećeg dana osećati bolje.

RIBE

POSAO: Nervoza oko povratka poslovnoj rutini pratiće vas tek prvih sati. Brzo ćete se vratiti u ravnotežu i nastaviti upečatljivim tempom koji vas već dugo prati. Proširenje i poboljšanje poslovnih kontakata je vaš prioritet.

LJUBAV: Imate krizu u braku ili vezi. Ako ne shvatite da je u ljubavnim vezama potrebno mnogo više tolerancije, ova vaša veza ima mogućnost da se prekine. Naravno, ovo nije konačni prekid, već trenutno zahlađenje odnosa i to samo zato što nijedna strana nije spremna na kompromis.

ZDRAVLJE: Nešto ste planirali i zamislili u svom životu i to vam donosi nemirne i loše misli. Pokušajte da radite ono što volite što je više moguće, kako biste zaboravili negativne misli i loše događaje.