OVAN

POSAO: Sada je vreme da usavršite neke talente i znanje koje će vam biti korisno kasnije u životu. Morate poraditi na nekom poslovnom i finansijskom znanju da biste mogli bolje unovčiti znanje i kreativnost. Ipak, nemojte sebe previše kriviti ako imate utisak da niste iskoristili pravu priliku.

LJUBAV: Usredsredite se na emocije i osobu koja ih budi i u čijem se društvu osećate lepo. Ako ste sami, na pomolu je nova ljubav. Može vam se dogoditi nešto turbulentno, zanimljivo, od čega se nećete lako oporaviti.

ZDRAVLJE: Visok krvni pritisak je moguć, pa je potrebna neka terapija. Ako na vreme posetite lekara, ne biste trebali imati većih problema zbog toga.

BIK

POSAO: Početak dana može biti težak i naporan. Imate puno planova i želja, kombinujete i očekujete da se neki dogovori realizuju, ali to se nikada ne dogodi. Ne donosite odluke u žurbi, posebno ne pod pritiskom drugih ljudi, jer vas ovo može skupo koštati.

LJUBAV: Iako ste samo prijatelji, počinjete da osećate snažnu privlačnost. Ovde će se roditi iskrena ljubavna veza i zato ne razmišljajte, već se predajte carevima romantične veze.

ZDRAVLJE: Skloni ste razmišljanju, a hipohondrija vam neće doneti ništa dobro. Budite mirni, šetajte, bavite se sportom i moći ćete da zaboravite na brige.

BLIZANCI

POSAO: Radite rutinske stvari, ali da biste dobili bolji posao, morate se ponašati odgovornije prema onome koga radite. Odgovornost je prvi korak do uspeha. Neki od vas mogu početi da uređuju papire oko nasleđa, nekretnina radi prodaje i poboljšanja životnih uslova.

LJUBAV: Ako ste sami, ne očajavajte, jer za vas počinje polje ljubavi, pa možete očekivati lepe događaje. Budite istrajni i istrajni u odnosima sa ljudima s kojima dolazite u kontakt, jer neko vreme mislite da to nije "prava stvar", a onda uskoro pomislite da ste upravo naišli na osobu u svom životu.

ZDRAVLJE: Osetite male neprijatnosti koje ćete uspešno otkloniti. Razmislite o zdravijem načinu života. Podsvesno želite da radite sve, ali nemate dovoljno snage da se borite sami sa sobom.

RAK

POSAO: Ovaj dan je manje dinamičan i moći ćete da pronađete više vremena za sebe i stvari koje volite. Za neki posao i odgovornosti koje ste radili odgovornost vašeg kolege može biti odgovornost. Smanjenje obima posla i odgovornosti biće vam izuzetno prijatno.

LJUBAV: Prepustite se ljubavnoj magiji i uživajte u svakom trenutku sa voljenom osobom. Neki članovi vašeg znaka će odustati, a oni koji ostanu u ovoj vezi imat će lijepu zajedničku budućnost.

ZDRAVLJE: Vaša preosetljivost može vam doneti prehladu, grip ili virus. Ako vam se ovo dogodi, osetićete bol u zglobovima i kostima.

LAV

POSAO: Ako vam ponude obuku za posao koji radite, obavezno prihvatite. Ono što vas sputava je poteškoća u kontroli sebe i svojih emocija. Uvredljiviji ste, ali zbog malih stvari obično reagujete vrlo emotivno i emocionalno. Ako uspete da umanjite ili neutrališete ovu svoju osobinu, ovaj dan bi mogao biti i dobar i uspešan.

LJUBAV: Ponekad imate želju da pronađete odgovarajućeg partnera, a ponekad niste zainteresovani da bilo šta promenite u svom životu. Pošto ste tako raspoloženi, na ljubavnom planu vam se neće ništa dogoditi.

ZDRAVLJE: Naglašeni su zubni problemi, pa je neophodno posetiti stomatologa pre nego što se zapaljenski procesi prošire i postanu hronični problem. Imajte na umu da odugovlačenjem možete sebi napraviti samo još veći problem.

DEVICA

POSAO: Šta god da radite, postanete previše emocionalni i tu leži potencijalni problem. Ono što ne bi trebalo da vežbate, a ono što vam ne donosi korist je da se nervirate zbog drugih i da pravdate. Usredsredite se na sebe i svoje ciljeve, budite kreativni i ne opterećujte se nepotrebnim sitnicama.

LJUBAV: Ne volite da budete sami. Zbog toga ste mrzovoljni i ne razumete o čemu se radi. Krenemo! Device koje su udate imaju priliku da provedu lep dan sa partnerom. Ali samo pod uslovom da ste sami i da ste maksimalno posvećeni jedni drugima i da planirate svoj budući život.

ZDRAVLJE: Do ove tačke ste stigli pogrešnom ishranom i sada morate da promenite svoje prehrambene navike. Neće vam biti teško, već naprotiv - osećaćete se mnogo bolje. Biće vam drago što ste uspeli da prevaziđete ovaj problem.

VAGA

POSAO: Želja da budete bolji od drugih i u centru pažnje odvlači vam energiju koju biste mogli mnogo korisnije da iskoristite. Na početku dana možete upoznati osobu koju već neko vreme pokušavate da dobijete. Stvari se menjaju u vašu korist, tako da sada konačno možete dobiti ono što želite.

LJUBAV: Treba da posvetite ovaj dan partneru i negovanju partnerstva. Partner je veoma nervozan i sada biste trebali pokazati koliko vam je stalo, kako ne biste narušili vašu vezu.

ZDRAVLJE: Moguća je prehlada, pa se pokušajte zaštititi od virusne infekcije pluća. Imunitet vam može pasti, pa vam je potreban dodatak vitamina, a ishranu možete pojačati jedući sveže voće i povrće.

ŠKORPIJA

POSAO: Volite laskanje, pohvala drugih je vaša duhovna hrana, a vi ste ti koji vas hvale, na način na koji manipulišu vama. Odnosi sa ljudima koje volite su više nego dobri. Ne radite ništa u žurbi i ne prihvatajte tempo koji vam drugi nameću.

LJUBAV: I sami znate da ste skloni flertu, zbog čega je neophodno shvatiti koliko grešite i izdržati sve ono za šta vas partner optužuje.

ZDRAVLJE: Osetljivost u donjem delu stomaka posledica je nelečenih infekcija, pa je neophodno otići urologu. Imunitet vam je oslabio, ali kako ste jaki, uskoro ćete biti spremni za nove životne poduhvate.

STRELAC

POSAO: Samo strpljivo, mirno i studiozno u svim okolnostima možete doći do kraja i izaći kao pobednik. Već ste platili cenu za svoju žurbu i verovatno ste pretrpeli neku štetu. Ne žalite za izgubljenim, već shvatite to kao investiciju, jer ste iz svega toga nešto naučili.

LJUBAV: Veliko razumevanje imate od partnera. Sve razumete i svesni ste šta vam je flert doneo u partnerstvu - samo loša i napeta situacija. Očekuje vas stabilizacija veze, ali postoji mogućnost da krenete ispočetka i konačno pravilno izgradite temelje bračne veze.

ZDRAVLJE: Zbog podložnosti moguće su virusne infekcije koje će se manifestovati gripom. Suplementacija vitaminom C je obavezna, posebno zbog pada imuniteta i vaše podložnosti prehladi.

JARAC

POSAO: Mogući su zanimljivi sastanci sa ljudima koji utiču na vaš poslovni status i karijeru. Vremenom ćete naučiti i naučiti sve što je potrebno da biste zablistali u novom poslovnom izazovu.

LJUBAV: Mnogo se stvari menja na ljubavnom planu, a ako ste u braku, shvatite da je došlo vreme da okrenete još jednu stranicu u smislu različitih planova za budućnost. Došlo je vreme za donošenje ključnih odluka koje do sada niste smeli da pominjete. Ne radi se o razvodu, već o nekim velikim aranžmanima za budućnost.

ZDRAVLJE: Posvetite se svom zdravlju. Šetajte, bavite se fizičkom aktivnošću i radite na poboljšanju imuniteta. Bilo bi dobro otići na svež vazduh da biste ojačali pluća.

VODOLIJA

POSAO: Budite vredni i ne ostavljajte za danas ono što možete za sutra. Precenili ste svoj stav. Zapetljali ste se u mrežu koju ste sami postavili. Mogući su nesporazumi sa ljudima sa kojima ste do nedavno bili u izuzetno dobrim odnosima.

LJUBAV: Moguće je da ste upoznali nekoga ko je možda uzrok vaše nesanice. Srećom, ovih dana niste previše opterećeni poslom i efektima koje postižete, pa imate dovoljno vremena da se posvetite sebi i stvarima koje vaš život čine boljim.

ZDRAVLJE: Nema razloga za brigu, jer znate kako da učinite sve da biste došli u odličnu fizičku formu. Sve što radite iz zadovoljstva može vam pomoći da se ponovo osećate srećno i zadovoljno, a ujedno i zdravo.

RIBE

POSAO: Pokušajte da budete ono što se od vas očekuje. Verovatno ne razumete zašto drugi uzvraćaju na adekvatan način. Pa, ovi drugi vas vide mnogo bolje nego što vi sebe vidite.

LJUBAV: Moguće preseljenje zbog loše komunikacije sa porodicom, bliskom ili dalekom. Bićete pokretač svih velikih promena, pa uzmite u obzir šta predlažete i u šta ulazite. Najvažnije je da i vaš partner i vi imate pozitivnu energiju i volju da sve situacije rešite na obostrano zadovoljstvo.

ZDRAVLJE: Imate puno obaveza, vredno radite i veoma ste nervozni. To će rezultirati osetljivošću, mogućom pojavom ekcema, na koji ste podložni. Važno je na vreme otići lekaru, kako ne bi došlo do ozbiljnijih komplikacija.