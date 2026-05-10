Brisel planira da maksimalno ubrza proces pristupanja Moldavije Evropskoj uniji. Tačan datum početka zvaničnih pregovora još nije određen, ali se očekuje da će to pitanje biti rešeno veoma brzo, prenosi Rojters.

Na sastanku sa predsednicom Moldavije Majom Sandu, visoka predstavnica EU za spoljne poslove Kaja Kalas ocenila je da se nakon promene vlasti u pojedinim evropskim državama Kišinjev našao u povoljnijoj poziciji za ulazak u Evropsku uniju.

Brisel želi da iskoristi taj trenutak što pre.

„Nismo još odredili datum, ali je jasno da moramo da se krećemo brzo“, rekla je Kalas.

Prema njenim rečima, brzina je važna jer trenutno nijedna članica EU ne blokira pristupanje Moldavije, ali se političke okolnosti mogu promeniti.

„Zato mislim da treba da delujemo dok niko nije protiv Moldavije, jer nikada ne znate kada može doći neka vlada koja bi mogla da ima određeni bilateralni problem“, dodala je Kalas.

Šefica evropske diplomatije istakla je i napredak Moldavije u sprovođenju reformi. Na sastanku su razmatrana i bezbednosna pitanja, a ocenila je da zamrznuti konflikt u nepriznatoj Pridnjestrovskoj republici ne bi trebalo da predstavlja prepreku evropskim integracijama.

Šta je poznato o ulasku Ukrajine u EU

Slovački premijer Robert Fico, nakon poraza Viktora Orbana u Mađarskoj, naglo je promenio stav o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. Fico sada podržava ulazak Ukrajine u EU, a Slovačka je spremna da pomogne tom procesu.

Istovremeno, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina spremna da otvori svih šest pregovaračkih klastera sa Evropskom unijom. Ukrajinski lider razgovarao je o evropskim integracijama sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

U samom Briselu zvaničnici ističu da je ispunjavanje svih uslova ključno za puno članstvo. Evropska komesarka Marta Kos navela je listu glavnih zahteva koje ukrajinske vlasti trenutno moraju da ispune.





Vučić: Srbija će ubrzati evropski put



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 1. maja da će Srbija ubrzati svoj evropski put, ali da je taj proces uvek zasnovan na usklađivanju sa politikom Evropske unije (EU), a tu je, kao ključna, naveo pitanja vezana za Kosovo i Rusiju.

"Spremni smo na reforme koje vode ka EU", rekao je Vučić za emisiju na TV Una.

Na pitanje o opciji da Srbija bude članica Unije bez prava veta, Vučić je rekao da misli da bi to bilo vrlo praktično, da je "pametno nešto što možete da dobijete brzo".

"Spremni smo na sve reforme, mislim da je vrlo praktično, naše ljude interesuje jedinstveno tržište, da možemo da izvozimo robu", dodao je.