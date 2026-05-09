Zbog toga sve više ljudi traži prirodne načine zaštite koji ne uključuju jake hemikalije i agresivne sprejeve.

Stručnjaci navode da kombinacija biljaka, fizičke zaštite i nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti broj uboda.

Biljke koje mogu pomoći protiv komaraca

Određene biljke poznate su po mirisima koje komarci ne podnose.

Najčešće se preporučuju:

lavanda

ruzmarin

nana

bosiljak

citronela

matičnjak

kadifica

pelargonije

Ove biljke posebno mogu pomoći na balkonima, terasama i oko prozora.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da same po sebi nisu dovoljno rešenje ako se u blizini nalazi stajaća voda ili vlažno područje gde se komarci razmnožavaju.

Eterična ulja kao prirodna zaštita

Mnogi koriste i eterična ulja kako bi oterali komarce.

Najpopularnija su:

ulje citronele

lavanda

eukaliptus

nana

čajevac

ruzmarin

karanfilić

Mogu se koristiti u aroma lampama ili nanositi na kožu kada su pravilno razblažena.

Za razliku od industrijskih preparata, domaći sprejevi zahtevaju češće nanošenje jer kraće traju.

Ventilator može biti veoma efikasan protiv komaraca

Zanimljivo je da običan ventilator može pomoći više nego što mnogi misle.

Komarci veoma loše lete, pa im čak i blag protok vazduha otežava kretanje i sletanje na kožu.

Osim toga, ventilator raspršuje ugljen-dioksid i telesnu toplotu koje komarci koriste kako bi pronašli ljude.

Fizička zaštita i dalje daje najbolje rezultate

Stručnjaci navode da su fizičke mere među najefikasnijim načinima zaštite.

Najviše pomažu:

komarnici na prozorima i vratima

lagana odeća dugih rukava

svetla garderoba

izbegavanje boravka napolju u sumrak i rano jutro

Svetla odeća posebno može pomoći jer komarci lakše primećuju tamne površine.

Najvažnije je ukloniti stajaću vodu

Bez obzira na biljke i preparate, stručnjaci naglašavaju da je uklanjanje stajaće vode najvažniji korak.

Komarci se razmnožavaju čak i u veoma malim količinama vode, zbog čega je važno redovno prazniti:

saksije i tacne

stare gume

kante

burad

zapušene oluke

Posebno nakon kiše.

Kada je problem ozbiljniji

U područjima gde je broj komaraca znatno povećan često se koriste profesionalni tretmani poput zamagljivanja i larvicidnih mera koje sprovode stručne službe.

Cilj takvih tretmana jeste smanjenje populacije komaraca još dok su u fazi razvoja.