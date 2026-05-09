Zbog toga sve više ljudi traži prirodne načine zaštite koji ne uključuju jake hemikalije i agresivne sprejeve.
Stručnjaci navode da kombinacija biljaka, fizičke zaštite i nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti broj uboda.
Biljke koje mogu pomoći protiv komaraca
Određene biljke poznate su po mirisima koje komarci ne podnose.
Najčešće se preporučuju:
- lavanda
- ruzmarin
- nana
- bosiljak
- citronela
- matičnjak
- kadifica
- pelargonije
Ove biljke posebno mogu pomoći na balkonima, terasama i oko prozora.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da same po sebi nisu dovoljno rešenje ako se u blizini nalazi stajaća voda ili vlažno područje gde se komarci razmnožavaju.
Eterična ulja kao prirodna zaštita
Mnogi koriste i eterična ulja kako bi oterali komarce.
Najpopularnija su:
- ulje citronele
- lavanda
- eukaliptus
- nana
- čajevac
- ruzmarin
- karanfilić
Mogu se koristiti u aroma lampama ili nanositi na kožu kada su pravilno razblažena.
Za razliku od industrijskih preparata, domaći sprejevi zahtevaju češće nanošenje jer kraće traju.
Ventilator može biti veoma efikasan protiv komaraca
Zanimljivo je da običan ventilator može pomoći više nego što mnogi misle.
Komarci veoma loše lete, pa im čak i blag protok vazduha otežava kretanje i sletanje na kožu.
Osim toga, ventilator raspršuje ugljen-dioksid i telesnu toplotu koje komarci koriste kako bi pronašli ljude.
Fizička zaštita i dalje daje najbolje rezultate
Stručnjaci navode da su fizičke mere među najefikasnijim načinima zaštite.
Najviše pomažu:
- komarnici na prozorima i vratima
- lagana odeća dugih rukava
- svetla garderoba
- izbegavanje boravka napolju u sumrak i rano jutro
Svetla odeća posebno može pomoći jer komarci lakše primećuju tamne površine.
Najvažnije je ukloniti stajaću vodu
Bez obzira na biljke i preparate, stručnjaci naglašavaju da je uklanjanje stajaće vode najvažniji korak.
Komarci se razmnožavaju čak i u veoma malim količinama vode, zbog čega je važno redovno prazniti:
- saksije i tacne
- stare gume
- kante
- burad
- zapušene oluke
Posebno nakon kiše.
Kada je problem ozbiljniji
U područjima gde je broj komaraca znatno povećan često se koriste profesionalni tretmani poput zamagljivanja i larvicidnih mera koje sprovode stručne službe.
Cilj takvih tretmana jeste smanjenje populacije komaraca još dok su u fazi razvoja.
