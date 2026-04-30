U većini modernih automobila postoji funkcija koju vozači često koriste gotovo nesvesno. Reč je o opciji recirkulacije vazduha, koja na prvi pogled deluje kao praktično rešenje za brže hlađenje kabine i sprečavanje ulaska neprijatnih mirisa spolja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da njena dugotrajna upotreba može imati i negativne posledice po vozača.

Sistem recirkulacije radi tako što zatvara dotok svežeg vazduha spolja i ponovo koristi vazduh koji se već nalazi u vozilu. Na taj način unutrašnjost se brže rashlađuje, a u gradskim gužvama smanjuje se ulazak izduvnih gasova i neprijatnih mirisa. Problem nastaje kada se ovakav način ventilacije koristi duže vreme bez prekida.

Kako prenosi britanski Mirror, u zatvorenom prostoru postepeno raste nivo ugljen-dioksida, dok se količina kiseonika smanjuje. Ove promene u početku su teško primetne, ali vremenom mogu uticati na stanje vozača. Posledice se mogu manifestovati kroz često zevanje, osećaj umora, sporije razmišljanje i slabiju koncentraciju tokom vožnje. U takvim uslovima dolazi i do usporavanja reakcija, što direktno utiče na bezbednost u saobraćaju.

Na ovaj problem ukazala je i televizijska voditeljka Sian Welby, koja je tokom dužih putovanja primetila neobjašnjiv umor. Kasnije je, kako navodi, povezala svoje stanje upravo sa korišćenjem recirkulacije vazduha u automobilu.

Stručnjaci i lekari savetuju da se ova opcija ne koristi neprekidno tokom dugih vožnji. Ističu da je dotok svežeg vazduha ključan za održavanje budnosti i koncentracije, te preporučuju vozačima da obrate pažnju na prve znakove umora, naprave pauzu ili promene način ventilacije.

Iako se tokom kraćih vožnji negativni efekti uglavnom ne primećuju, pri dužem boravku u zatvorenoj kabini kvalitet vazduha se menja, a vozači često ne povezuju ove simptome sa načinom ventilacije u automobilu.