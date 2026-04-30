Paljenje kafe je najnoviji trik za odbijanje komaraca i čini se da daje dobre rezultate.



Viralni trik sa kafom protiv komaraca uključuje spaljivanje mlevene kafe kako bi se odbili komarci i ose. Dim koji nastaje sagorevanjem kafe efikasno tera ove insekte.

Mlevena kafa je veoma koncentrisana i jaka. Toliko da može da odbije komarce iz prostora za boravak i odmor. Paljenje kafe takođe remeti sposobnost komaraca tako što preopterećuje njihove senzorne receptore.Dakle, jak miris kafe zaista deluje na komarce, pa je ovaj jednostavan trik je efikasno rešenje.

Možete da osušite kafu ili da sačuvate takog od skuvane kafe. Stavite je na tacnu ili u fišek od aluminijumske folije i zapalite i pustite da tinja što duže. Miris polako pečene kafe može čak postati prijatan, piše living.

Pored kafe, komarci ne podnose miris određenih biljaka. Sadnjom začinskog i ukrasnog bilja možete stvoriti prirodnu mirisnu barijeru koja će ih držati podalje. Postavite tegle sa biljkama na prozorske daske, pored vrata ili oko mesta za sedenje na otvorenom.

Lavanda, bosiljak, ruzmarin, nana i matičnjak ističu se među najefikasnijim biljem. Njihov intenzivan miris, koji je prijatan ljudima, deluje kao jak repelent. Lavanda je poznata po svojim smirujućim svojstvima, ali njen cvetni miris komarci jednostavno ne podnose. Bosiljak, osim što je nezaobilazan u mediteranskoj kuhinji, daje aromu koja odbija muve i komarce. Ruzmarin i nana deluju slično. Za dodatni efekat, povremeno protrljajte listove među prstima kako biste oslobodili više eteričnih ulja i pojačali miris.

Moć ovih biljaka leži u njihovim eteričnim uljima. Ova ulja se takođe mogu koristiti samostalno kao koncentrovana zaštita. Možete nakapati nekoliko kapi ulja lavande, eukaliptusa, citronele ili mente u difuzor na terasi ili napraviti svoj prirodni sprej.