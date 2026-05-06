Ovaj slučaj brzo je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i otvorio raspravu o pravilima i skrivenim troškovima u restoranima.

Prema pisanju austrijskih medija, porodica je sa malom decom posetila piceriju u okrugu Grieskirhen, gde su roditelji želeli da podele jednu picu sa decom jer mališani nisu mogli da pojedu celu porciju. Međutim, ubrzo su saznali da restoran ima posebno pravilo koje predviđa dodatnu naplatu ukoliko više osoba deli jedno jelo.

Doplata za deljenje pice iznosila čak 11 evra

Kako je otac porodice kasnije objasnio na društvenim mrežama, u jelovniku je bilo navedeno da se jela obračunavaju po osobi i da se za deljenje hrane naplaćuje dodatak od 11 evra.

Ta suma odgovarala je ceni najjeftinije pice u restoranu, zbog čega je porodica ostala zatečena. Umesto da plate dodatnu naknadu za deljenje jedne pice, odlučili su da naruče još jedno jelo.

Otac je celu situaciju opisao kao „preteranu sramotu“ i naveo da nije mogao da veruje da restoran dodatno naplaćuje roditeljima koji žele da podele hranu sa decom.

Društvene mreže podeljene zbog pravila restorana

Priča je ubrzo postala viralna, a korisnici interneta ostali su podeljeni. Dok jedni smatraju da restoran ima pravo da uvede sopstvena pravila poslovanja, drugi tvrde da je ovakva praksa preterana i da odbija goste.

Mnogi su istakli da porodice sa decom često dele obroke kako bi izbegle bacanje hrane i nepotrebne troškove, dok su drugi naveli da restorani pokušavaju da zaštite zaradu jer pojedini gosti zauzimaju stolove, a naručuju premalo hrane.

Dodatne naplate u restoranima postaju sve češće

Prema pisanju medija, ovakve naknade nisu retkost u ugostiteljstvu. Pojedini restorani širom Evrope naplaćuju dodatne prazne tanjire, pribor za jelo ili deljenje porcija među gostima.

Slične rasprave ranije su vođene i u drugim zemljama zbog skrivenih troškova na računima u restoranima. Tako je jedan gost u Australiji izazvao veliku pažnju kada je na računu primetio automatski dodatak za donaciju bez prethodnog pitanja.

Da li restorani imaju pravo na ovakve doplate?

Stručnjaci za ugostiteljstvo navode da restorani mogu uvoditi posebna pravila i dodatne naknade ukoliko su jasno naznačene u meniju ili na vidljivom mestu. Ipak, mnogi smatraju da ovakve odluke mogu negativno uticati na reputaciju lokala i izazvati nezadovoljstvo gostiju.

Slučaj iz Austrije ponovo je otvorio pitanje granice između poslovnih pravila restorana i očekivanja gostiju, posebno kada su u pitanju porodice sa decom i deljenje hrane u ugostiteljskim objektima.