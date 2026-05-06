Na prvi pogled stolice su izgledale kao još jedan komad polovnog nameštaja, ali je iskusno oko odmah prepoznalo da se radi o retkom modelu „Francesca“, jednom od cenjenih komada modernističkog i Bauhaus dizajna.

Stare stolice kupio za 130 evra, a sada vrede skoro deset puta više

Muškarac je komplet od četiri stolice platio svega 130 evra na novosadskoj pijaci. Nakon kupovine uložio je dodatnih 120 evra u restauraciju, koja je uključivala brušenje, lakiranje i zamenu oštećenih delova.

Ukupan trošak iznosio je oko 250 evra, dok se danas procenjuje da restaurirani set može vredeti između 800 i 1.200 evra na evropskom tržištu vintage nameštaja.

Na društvenim mrežama mnogi su ostali u šoku kada su saznali koliko zapravo vrede stolice koje su na pijaci izgledale kao običan stari nameštaj.

Zašto su „Francesca“ stolice toliko cenjene?

Model „Francesca“ nastao je krajem šezdesetih ili početkom sedamdesetih godina prošlog veka i predstavlja jedan od manje poznatih, ali veoma cenjenih komada Marcela Brojera.

Stolice su prepoznatljive po elegantnom metalnom hromiranom ramu i sedalnom delu izrađenom od trske ili prirodnih vlakana. Upravo kombinacija metala i prirodnih materijala bila je revolucionarna za to vreme i postala zaštitni znak Bauhaus dizajna.

Ljubitelji vintage enterijera i kolekcionari širom Evrope danas posebno traže ovakve komade zbog popularnosti retro i „mid-century modern“ stila uređenja prostora.

Original ili kopija?

Stručnjaci upozoravaju da se na tržištu danas pojavljuje veliki broj kopija Breuerovih stolica, zbog čega originalni primerci imaju još veću vrednost.

Autentične stolice obično imaju oznake proizvođača, kvalitetnije spojeve na metalnom ramu i karakteristične detalje izrade koji ih razlikuju od reprodukcija.

Upravo zbog retkosti modela „Francesca“, kolekcionari su spremni da za očuvane primerke izdvoje velike sume novca.

Najlon pijaca i dalje krije pravo blago

Ova priča još jednom je pokazala da se na buvljacima, pijacama i među starim stvarima ponekad mogu pronaći veoma vredni predmeti. Ljubitelji antikviteta i vintage nameštaja često obilaze pijace upravo u potrazi za skrivenim blagom koje drugi ne prepoznaju.

Najlon pijaca u Novom Sadu godinama važi za jedno od najpoznatijih mesta u Srbiji za pronalazak polovnih stvari, antikviteta i retkih kolekcionarskih predmeta.

Kupovina starih stolica za svega 130 evra, koje danas vrede skoro deset puta više, postala je pravi hit na društvenim mrežama i još jedan dokaz da se među starim stvarima ponekad kriju predmeti ogromne vrednosti.