Priča mlade Nemice inspirisala je kultni horor film The Exorcism of Emily Rose, poznat kod nas kao „Šest demona Emili Rouz“, a interesovanje javnosti za ovu tragediju ne prestaje ni posle nekoliko decenija.

I danas mnogi pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje koje deli javnost širom sveta – da li je Aneliza Mihel bila žrtva teške psihičke bolesti ili stvarne demonske zaposednutosti?

Strogo religiozno detinjstvo i prvi simptomi bolesti

Aneliza Mihel rođena je 21. septembra 1952. godine u Nemačkoj, u veoma religioznoj katoličkoj porodici. Njeni roditelji bili su poznati po strogim verskim pravilima, redovnim molitvama i odlascima u crkvu. Takvo okruženje snažno je uticalo i na Anelizu, koja je još kao dete razvila osećaj krivice i potrebu za samokažnjavanjem.

Spavala je na podu, dugo se molila i pokušavala da „ispašta grehe“ svoje porodice. Posebno ju je pogađala porodična tragedija vezana za smrt deteta koje je njena majka dobila pre braka.

Prvi ozbiljni zdravstveni problemi pojavili su se 1968. godine kada je Aneliza imala samo 16 godina. Tokom jednog napada ugrizla je sopstveni jezik i završila u bolnici. Lekari su joj kasnije dijagnostikovali epilepsiju, a ubrzo su usledili i simptomi teške depresije i psihičkih poremećaja.

Halucinacije, glasovi i tvrdnje da vidi đavola

Kako su godine prolazile, njeno stanje postajalo je sve gore. Aneliza je tvrdila da vidi demonska bića, čuje glasove i oseća prisustvo đavola oko sebe. Govorila je da je prokleta i osuđena na pakao, dok terapije koje su joj prepisivali lekari nisu davale rezultate.

Njeno ponašanje vremenom je postalo ekstremno. Izbegavala je krstove i svetu vodu, govorila različitim glasovima i imala nasilne napade. Tokom pojedinih epizoda jela je insekte i ugalj, a porodica je sve više verovala da je u pitanju demonska opsednutost.

Godine 1975. njeni roditelji kontaktirali su sveštenika Ernsta Alta, koji je nakon razgovora sa Anelizom zaključio da bi trebalo sprovesti egzorcizam. Uz dozvolu Katoličke crkve, u obrede isterivanja demona uključio se i sveštenik Arnold Renc.

Više od 60 egzorcizama i tragičan kraj

Od septembra 1975. do jula 1976. nad Anelizom je izvršeno više od 60 egzorcizama. Obredi su trajali satima, a devojka je tokom napada često bila vezivana jer je njeno ponašanje postajalo nekontrolisano.

U tom periodu potpuno je prestala da uzima lekove protiv epilepsije i psihičkih poremećaja. Kako su meseci prolazili, postajala je sve slabija, pothranjena i iscrpljena. Pred kraj života odbijala je hranu i vodu jer je verovala da na taj način iskupljuje grehe drugih ljudi.

Aneliza Mihel preminula je 1. jula 1976. godine u 23. godini života. U trenutku smrti imala je svega oko 30 kilograma, a zvanični uzrok smrti bili su iscrpljenost i dehidracija.

Suđenje koje je šokiralo Nemačku

Nakon njene smrti nemačka javnost ostala je zgrožena, a slučaj je otvorio veliku raspravu o granici između vere, medicine i psihijatrije. Na sudu su optuženi njeni roditelji, kao i sveštenici Ernst Alt i Arnold Renc, zbog ubistva iz nehata.

Odbrana je tvrdila da je Aneliza bila zaposednuta demonima i pozivala se na verska uverenja, dok su lekari svedočili da je bolovala od ozbiljnih psihičkih poremećaja uz epilepsiju i religijsku psihozu.

Sud je na kraju sve optužene proglasio krivim i izrekao uslovne kazne zatvora od šest meseci uz trogodišnji nadzor.

Priča o Anelizi Mihel i danas izaziva ogromnu pažnju širom sveta. Dok jedni veruju da je reč o najpoznatijem slučaju egzorcizma u modernoj istoriji, drugi smatraju da je tragedija posledica nelečene mentalne bolesti i pogrešnih odluka njene okoline.