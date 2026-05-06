Prema planu, koji je predstavio izvršni direktor Spejseksa i Tesle Ilon Mask, projekat pod nazivom „Terafab” podrazumeva izgradnju naprednog kompleksa za proizvodnju poluprovodnika za veštačku inteligenciju u Ostinu, prenosi Rojters.

U projektu će učestvovati Maskove kompanije Spejseks, Tesla i xAI, koje planiraju izgradnju dve fabrike čipova.

Jedna fabrika bi proizvodila čipove za Teslina vozila i humanoidne robote Optimus, dok bi druga bila namenjena centrima za obradu podataka za sisteme veštačke inteligencije.

Mask je ranije izjavio da postojeći globalni kapaciteti proizvodnje čipova neće biti dovoljni za buduće potrebe njegovih kompanija.

Za proizvodnju čipova planirano je korišćenje Intelovog proizvodnog procesa nove generacije "14A"

Kopmpanija Intel je u aprilu potvrdila da će učestvovati u projektu.

Mask nije precizirao rokove za realizaciju projekta.