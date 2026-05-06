Cena nafte Brent kretala se na nivou od 103 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 96 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Teheran je saopštio da razmatra predlog koji su podržale SAD za okončanje dvomesečnog sukoba, a očekuje se odgovor ovih dana preko pakistanskih posrednika nakon donošenja odluke o tome.

Američki predsednik Donald Tramp je nagovestio da bi sporazum mogao ponovo da otvori Ormuski moreuz, ali je upozorio na intenzivnije udare ako Iran ne ispuni uslove.

Tramp je takođe rekao da će, zbog napretka u pregovorima, SAD pauzirati "Projekat sloboda" za praćenje brodova kroz moreuz.

Oko 23.000 pomoraca ostaje nasukano u Persijskom zalivu.

I uprkos smanjenju tenzija, poremećaji u snabdevanju i visoki troškovi energije i dalje opterećuju globalnu potražnju, a normalizacija pomorskog saobraćaja verovatno će trajati nedeljama, prenosi Tanjug.

