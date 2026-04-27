Velika istraživačka ekspedicija sprovedena je 2022. godine tokom dva meseca na istraživačkom brodu u najdubljim delovima Tihog okeana. Naučnici su tada zaronili u gotovo neistražene dubine, a iako je misija završena ranije, njeni zapanjujući rezultati i snimci tek sada dospevaju u javnost.

Ekspedicija je otkrila izuzetnu raznolikost života u najdubljim okeanskim rovovima Japana – u Rjukju i Bonin rovu, koji doseže dubinu od čak 10.554 metra. Naučnici su zabeležili najmanje 108 različitih grupa organizama, uključujući i najdublje ikada uočenu ribu.

Jedno od najzagonetnijih otkrića bilo je neobično biće koje se sporo kretalo kroz tamu na dubini od 9.137 metara. Privremeno je nazvano Animalia incerta sedis, što znači „životinja nepoznate klasifikacije“. Iako podseća na morske puževe ili morske krastavce, njegovo poreklo i dalje ostaje misterija.

Napredne metode istraživanja

Umesto klasičnih mreža koje mogu oštetiti osetljive organizme, istraživači su koristili podmornice sa posadom i specijalne uređaje sa mamcima koji slobodno tonu na dno. Ovakav pristup omogućio je posmatranje životinja u njihovom prirodnom okruženju, ali i hvatanje vrsta koje su privučene hranom, poput riba i rakova.

Neobični prizori sa dna okeana

Tokom zarona, naučnici su otkrili guste „livade“ morskih ljiljana sa više od 1.500 jedinki, kao i mesožderne sunđere iz porodice Cladorhizidae na dubinama između 9.568 i 9.744 metra – što predstavlja najdublje zabeleženo stanište za ovu grupu organizama.

Posebno značajan nalaz bio je i rekordni ulov ribe puža na dubini od 8.336 metara, čime je postavljen novi svetski rekord za najdublje zabeleženu ribu.

Džinovi iz dubina

Istraživači su takođe dokumentovali prisustvo vrste Alicella gigantea, poznate kao „superdžinovski amfipod“. Ovi neobični stanovnici dubokog mora mogu narasti i do 34 centimetra, što ih čini jednim od najvećih predstavnika svoje vrste.

Ovakva otkrića još jednom potvrđuju da dubine okeana kriju neverovatne i slabo istražene oblike života, od kojih mnogi tek čekaju da budu u potpunosti razjašnjeni.