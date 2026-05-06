Na društvenim mrežama nedavno se povela rasprava o ovom detalju koji svakodnevno viđamo, ali retko preispitujemo. Kao i mnoge druge „sitnice“ oko nas, i ove rešetke imaju svoju svrhu.

Zakrivljene, takozvane „trbušaste rešetke“, stvaraju dodatni prostor ispred prozora. Zahvaljujući tome, na sims možete bez problema da postavite saksije sa cvećem, dok rešetke i dalje štite dom. Uz to, omogućavaju i lakše naginjanje kroz prozor, bez neprijatnog sudaranja sa metalom.

Ovakav dizajn od kovanog gvožđa naročito je popularan u mediteranskim zemljama, gde spaja funkcionalnost i estetiku, pa osim zaštite predstavlja i lep ukras fasade.

Postoje i zanimljiva istorijska objašnjenja. Na Malti ih nazivaju „trudni prozori“, a prema jednoj teoriji, njihov oblik je nekada olakšavao ženama u raskošnim viktorijanskim haljinama da priđu prozoru. Pored toga, zakrivljene rešetke imaju i dodatne prednosti: omogućavaju bolju cirkulaciju vazduha, pomažu da se kišnica lakše odliva, sprečavaju nakupljanje lišća i mogu odvratiti ptice od sletanja.

Drugim rečima, ono što na prvi pogled izgleda kao običan ukras, zapravo je pametno i višestruko korisno arhitektonsko rešenje.