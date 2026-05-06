Snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, dok su korisnici interneta podelili mišljenja o njegovom opasnom potezu.

Ramić, koji na Instagram okuplja hiljade pratilaca i vodi kanal posvećen prirodi, divljim životinjama i preživljavanju u prirodi, u novom videu prikazao je odraslog poskoka za kojeg tvrdi da je velika i snažna jedinka. Tokom snimka influenser se više puta približava zmiji na svega nekoliko centimetara, hvata je rukama i pokazuje njene zube, što je izazvalo brojne reakcije i zabrinutost gledalaca.

U videu Ramić objašnjava da poskok nije agresivan kako mnogi veruju i tvrdi da zmija uglavnom napada samo kada se oseti ugroženo ili kada čovek slučajno stane na nju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakvo ponašanje može biti izuzetno opasno, naročito kada se radi o otrovnici kakva je poskok.

Poskok važi za najotrovniju zmiju na Balkanu i jednu od najopasnijih zmija u Evropi. Njegov ugriz može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije, posebno kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika. Stručnjaci navode da otrov poskoka može dovesti do jakih bolova, otoka, problema sa disanjem, pa čak i životno ugrožavajućih stanja ukoliko se na vreme ne primi medicinska pomoć.

Video je izazvao podeljene reakcije na internetu. Dok su jedni hvalili hrabrost influensera i njegovo poznavanje divljih životinja, drugi smatraju da ovakvi snimci šalju pogrešnu poruku mladima i podstiču rizično ponašanje u prirodi.

Ramić na svojim profilima redovno objavljuje sadržaj vezan za zmije, preživljavanje u divljini i ekstremne situacije u prirodi. Njegovi video-snimci često prikazuju bliske susrete sa opasnim životinjama, zbog čega privlače veliku pažnju publike na društvenim mrežama.

Stručnjaci ipak upozoravaju da građani nikada ne bi trebalo sami da pokušavaju da hvataju ili diraju zmije u prirodi, posebno otrovnice poput poskoka. U slučaju susreta sa zmijom savetuje se oprez, izbegavanje naglih pokreta i pozivanje stručnih službi ukoliko se životinja nalazi u blizini kuća ili naseljenih mesta.