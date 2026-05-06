Soljenje jela deluje kao najjednostavniji korak u kuhinji, ali upravo tu mnogi prave grešku. Većina ljudi so dodaje po navici, bez razmišljanja o tome kako se ona ponaša tokom kuvanja. Profesionalni kuvari, međutim, ističu da trenutak dodavanja soli može u potpunosti da promeni strukturu i ukus hrane, čak i kada su svi ostali sastojci isti.

So nije samo začin — ona utiče na to kako se namirnice otvaraju, kako puštaju sokove i kako se ukusi međusobno povezuju. Zato se u vrhunskoj gastronomiji ništa ne prepušta slučaju, već se pažljivo bira trenutak u kojem se dodaje.

Zašto se so dodaje na početku?

U profesionalnoj praksi najčešće se preporučuje dodavanje soli već na početku pripreme. Razlog je jednostavan: tada ima dovoljno vremena da prodre u namirnice i ravnomerno se rasporedi kroz jelo.

Tokom kuvanja, so se vezuje za sastojke i postepeno gradi dublji i uravnotežen ukus. Na taj način svaki zalogaj dobija istu ravnotežu, bez previše intenzivnih ili blagih delova. Upravo zato se u restoranima i profesionalnim kuhinjama so gotovo uvek dodaje rano, često već tokom dinstanja ili pripreme osnovnog sosa.

Šta se dešava kada se so doda na kraju?

Dodavanje soli pred kraj kuvanja jedna je od najčešćih grešaka u domaćoj kuhinji. U tom slučaju, so ostaje uglavnom na površini hrane i nema vremena da se ravnomerno rasporedi.

Rezultat je često neujednačen ukus — spoljašnji deo jela može delovati jače začinjen, dok unutrašnjost ostaje blaža i manje izražena. Iako se jelo može naknadno dosoliti, ukus retko dobija onu punoću koju ima jelo začinjeno od samog početka.