Život Dženet Makasland spolja je izgledao kao sa razglednice: prelepa porodica, dom vredan 1,5 miliona dolara u jednom od najbogatijih predgrađa Amerike i uspešna karijera. Međutim, iza zatvorenih vrata njen svet se postepeno urušavao. Brak joj se raspadao, a suprug je vodio borbu protiv nje za starateljstvo nad decom i porodičnu kuću.

Sada je žena koja je, prema izveštajima, imala „sve“, optužena za ubistvo svoje dvoje male dece, ostavljajući i najbliže prijatelje u potpunom šoku, jer ništa nije ukazivalo na tragediju koja se odvijala iza kulisa.

Šok u krugu prijatelja

„Kada sam čula vest, bio je to verovatno najveći šok u mom životu. Nisam mogla da procesuiram to. Još uvek pokušavam da shvatim. Ništa nije ukazivalo na ovako nešto“, izjavila je jedna od njenih prijateljica za The Post.

Prijateljica, koja je želela da ostane anonimna, opisala je Dženet kao nežnu, ljubaznu i harizmatičnu osobu, kako privatno, tako i profesionalno. Radila je kao akupunkturolog i učiteljica meditacije. Samo nekoliko meseci pre tragedije, navodno je sasvim normalno razgovarala o roditeljskim obavezama svoje dece — sedmogodišnjeg Kaj i šestogodišnje Ele.

Priznanje koje je šokiralo javnost

To je u potpunoj suprotnosti sa tvrdnjama nadležnih organa da je Makaslandova prošle nedelje navodno priznala da je zadavila svoju decu u porodičnom domu. Uhapšena je u kući svoje tetke u Vermontu, a njena fotografija iz policijske stanice dodatno je potresla javnost, prikazujući vidljive povrede na vratu.

Iako je spolja sve delovalo stabilno, Dženet i njen suprug Semjuel (62) bili su usred teškog razvoda koji je započet u oktobru prethodne godine. Borba za starateljstvo dodatno se intenzivirala neposredno pre tragedije, a samo dan pre ubistava sud je imenovao staratelja koji je trebalo da donese odluku o sudbini dece.

Tragičan epilog i tuga zajednice

Dva dana nakon smrti dece, Makaslandova se pojavila kod svoje tetke u Beningtonu sa ranom na vratu i, prema navodima, izgovorila uznemirujuću poruku: „Zadavila sam ih, a onda sam pokušala da se ubijem“.

Policija u Velsliju pronašla je tela dece, dok je njihov otac Semjuel, prema rečima prijatelja, potpuno slomljen, jer mu je očinstvo bilo najveća životna radost.

Oko 500 ljudi okupilo se u crkvi Svetog Andrije kako bi odalo počast nevinim žrtvama. Ispred porodične kuće u Velsliju ostavljeni su buketi cveća, sveće i plišane igračke — kao bolno svedočanstvo izgubljenih života.

Dženet Makasland se trenutno nalazi u pritvoru u Vermontu. Tokom sudskog postupka pristala je na izručenje Masačusetsu, gde se suočava sa dve optužnice za ubistvo. Njen advokat Džef Rubin naveo je da je odluka doneta kako bi se postupak ubrzao. Sledeće ročište zakazano je za 11. maj 2026. godine.