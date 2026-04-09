.Žena je kasnije saznala da je spasila osumnjičenog za dvostruko ubistvo, koji je bio u bekstvu.

Žena, po imenu Belinda, izašla je u jutarnju šetnju u blizini plaže Riomar u Vero Biču na Floridi 24. marta, kada je čula muškarca kako doziva pomoć,

Čula sam tiho ‘upomoć, upomoć, upomoć’. Pogledala sam i videla nekoga... u nevolji", rekla je Belinda za "WPBF 25 News".

Dodala je da je utrčala u vodu i rekla muškarcu da legne na leđa i dozvoli talasima da ga nose. Plivač u nevolji rekao je Belindi da je "iscrpljen i umoran" dok je pokušavala da mu pomogne.

Policija sada veruje da je taj muškarac osumnjičeni za dvostruko ubistvo, Džesi Skot Elis (64), koji je optužen da je smrtno upucao svoju suprugu Stejsi Mejson (49) i muškarca za kojeg se veruje da je bio njen partner Denija Ulija (56).

Žrtve Uli i Mejson su pronađene sa višestrukim prostrelnim ranama oko 7 sati ujutru 24. marta na parkingu glavne filijale Bibliotečkog sistema okruga Indijan River u Vero Biču. Šef policije Vero Biča, Dejvid Kari, rekao je da su detektivi identifikovali Mejsonovog supruga Elisa, sa kojim je bila u braku 13 godina, kao najsumnjiviju osobu.

Video-snimak koji je objavilo Policijsko odeljenje Vero Biča prikazuje muškarca kako polako izlazi iz vode puzeći, dok Belinda čuči pored njega.

Pitala sam: ‘Da li ste dobro?’ A on je rekao: ‘Ne, iscrpljen sam. Nikada više ne bih otišao tako daleko’… I rekao je: ‘Mislim da ću otići na dugi odmor’".

Belinda je rekla da u tom trenutku nije znala da je muškarac kojem je pomogla osumnjičen za ubistvo. Čak i nakon što je saznala da policija veruje da je muškarac kojeg je spasila zapravo Elis, Belinda je rekla da bi mu ipak pomogla. Međutim, dodala je da bi odmah pozvala hitnu službu.

"Nisam mogla da ga ostavim u vodi bez obzira na sve". Svako prolazi kroz nešto", rekla je Belinda, prenosi People.